El estallido de García Page

Al fin un dirigente socialista ha decidido salir del cascarón que protege los silencios y se ha atrevido a decir lo que piensa. Emiliano García Page, que lleva tiempo amagando sin dar, se ha dejado llevar por un estallido de cólera que probablemente le traerá problemas, pero que da aliento a los que piden que se pronuncien de una vez los socialistas sienten decepción profundísima y preocupación máxima por la deriva del presidente del Gobierno. Page, en Ocaña, dijo verdades como puños. Dos frases a destacar: "No se puede pactar con los delincuentes su propia condena" y "el Código Penal no se puede hacer a la medida de nadie". Coincidiendo en el tiempo, un Alfonso Guerra que se prodiga poco pero que no se acobarda declaraba a Alsina que "no se puede gobernar ad hominem". Y con su mordacidad habitual arremetía contra Sánchez por presumir de que pasará a la historia por haber sacado a Franco del Valle de los Caídos: "Pues vaya gloria".

Al fin miembros destacados del socialismo de verdad dan la cara por los millones de españoles que confiaron en ellos y que llevan tiempo sintiéndose profundamente desgraciados por haber votado a quien no merecía su confianza, el que gobierna con quienes prometió nunca gobernar y el que si pasa a la historia será por sus enormes tragaderas: ha cedido a todas las exigencias de quienes pretenden romper España, ha aprobado leyes y normas que cuesta aceptar a infinidad de españoles porque provocan graves problemas sociales y morales, y justifica sus maniobras contra la Justicia, contra la oposición, y contra personajes que son una autoridad en el conocimiento de la Constitución, diciendo que Cataluña está hoy mejor que en tiempos de Rajoy. Lo dirá él. Las calles están pacificadas, pero el coste es inaceptable: reformas legales a medida y, lo último, estudiar la fórmula para celebrar un referéndum de independencia como plantea ERC. ¿Está mejor Cataluña? Hace falta ser muy hipócrita y muy mendaz -Sánchez es experto- para insistir en que está hoy mejor. Los otros barones aún no se atreven a dar ningún paso. Levantó la mano Lambán, pero lo acalló Santos Cerdán con un telefonazo. El presidente aragonés tiene carácter, a lo mejor reflexiona sobre su actitud. Vara no da muestras de querer hacerlo, y Ximo Puig anda con problemas por culpa de Compromís. Pero España es más importante que la región que se gobierna, entre otras razones porque son regiones españolas.

Algo se mueve y a lo mejor Sánchez se repliega… o se sientan las bases para echarlo de La Moncloa. Cuando haya elecciones. Porque en democracia se ponen y quitan presidentes a través de los votos. De diputados o de ciudadanos de a pie.