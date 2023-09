Amucha gente le parece una solemne estupidez, y un gasto innecesario, que nuestros parlamentarios bilingües puedan a partir de ahora expresarse no en la lengua común de todos sino en la minoritaria que además ellos hablan, cada vez que se levanten en el Congreso a parlamentar. A uno le parece, al contrario, algo muy recomendable. Una insuperable conquista. Y un alivio. Porque va a ser una suerte no entender las chorradas que dirá Gabriel Rufián, con su tono entre macarra de barrio venido a más y seminarista que no tomó los votos al enamorarse de una pecadora, hija de charnega, de confesión semanal. O lo que diga Aitor Esteban, que seguramente no aprendió euskera talando árboles y ordeñando vacas allá por los verdes valles y las colinas rojas de su indomable país, que al hombre el pelo de la dehesa no se le ve por ningún lado, y aun así estos nacionalistas vascos, tan pasados todos por tanta sotana, se empeñan en tirar al monte y comportarse como cazurros Pacos Martínez Soria diciendo “la españolidad no es para mí”. Qué quieren que les diga: será una bendita suerte. Si al Parlamento se fuera a parlamentar, como decían los indios (perdón, los nativos americanos) en los doblajes de las vaqueradas de antaño, pues todavía. Pero ya se sabe que allí va cada uno a decir su monólogo, dirigido a los propios seguidores, y a colocar los dos o tres tuits del día (antes llamados eslóganes, nada nuevo bajo el sol), no a intentar persuadir o convencer al contrincante hasta conseguir que alguna vez se adhiera a su propuesta.

Allá por 1992 a uno le dieron un premio literario que, pesetas bienvenidas aparte, consistía en participar en un encuentro con otros jóvenes europeos en Valencia durante diez días. En una de las actividades coincidí con un presunto poeta local que me habló en valenciano, si es que existe y no es otra manera de decir catalán. Le dije que no lo entendía, que habláramos en español. El muchacho le dijo a la nada presunta poeta autóctona que nos acompañaba, en francés, idioma oficial del encuentro, que no pensaba hablarme en español. Vocalizando cual Matías Prats padre, o ya abuelo, le dije a mi encantadora traductora, en mi corto y cortante español, que le dijera que con un tipo tan tan solemnemente imbécil no tenía nada que hablar y que adiós muy buenas. Quién hubiera pensado que aquella muestra de ancha estupidez llegaría a ser, décadas después, algo oficial, que tipos tan tontos como aquel poetastro se convertirían en representantes de la soberanía nacional. Entre aquellos participantes, por cierto, había jóvenes provenientes de la vieja Yugoslavia, recién embarcada en guerras civiles sucesivas, de los que todos, quizá también el bobo valenciano que no me quería hablar en español, nos apiadábamos. Seguro que pocos años atrás, algún juntaletras serbio le dijo a otro letraherido bosnio que sólo le hablaría en su dialecto, o lengua, no en la que compartían y aún podían entenderse.