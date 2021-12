Los cinco euros que son para caridad

Había cierta cola para adquirir un año más los décimos del sorteo de Navidad y del Niño que juega una hermandad. La mañana tenía el encanto de las vísperas de un largo período festivo por mucho que estos días sigan marcados por la incertidumbre, las cautelas, el miedo, los nervios y la fatiga. Una señora rumió de pronto unas palabras de protesta porque el décimo costaba cinco euros más del precio oficial. Mascullaba su queja, erre que erre, cuando alguien de la cola terció: “Señora, los cinco euros son para caridad”. La aludida guardó silencio y se marchó. Seguro que estos meses atrás se sintió satisfecha cuando los informativos y las páginas de los periódicos daban cuenta de la enorme labor de la Iglesia, las hermandades, las congregaciones y órdenes religiosas y las entidades benéficas de implantación nacional como Cáritas que mantuvieron abiertos y reforzados muchos comedores sociales, enviaban comida y enseres a los barios más pobres de España (¿verdad, Maruja Vilches?), o proveían de mascarillas a las residencias sociales.

En aquellos meses había lista de espera en muchas farmacias para comprar hasta geles hidroalcohólicos mientras el Gobierno nos distraía para no reconocer semejantes carencias. Cuando monseñor Asenjo decidió dar 300.000 euros a la Junta de Andalucía en marzo de 2020 para la lucha contra la pandemia, no recuerdo una sola entidad que siguiera el ejemplo. El dinero salió a partes iguales de las arcas de la Catedral, el Arzobispado y Cáritas de Sevilla. Aquí parece que se ya se ha olvidado la enorme importancia de aquella donación. La hemos dado por amortizada con una facilidad pasmosa. 50 millones de las antiguas pesetas con una Catedral cerrada al turismo, una de las principales fuentes de ingreso, y un futuro incierto. Tampoco recuerdo un solo reportaje sobre acciones benéficas como las anteriormente descritas a cargo de entidades que no sean eclesiásticas.

Cuando lees las informaciones resulta que la inmensa mayoría lo son de la Iglesia, pero parece que no se quiere ni resaltar ni reconocer. Y eso se paga, por supuesto, con la cruz en la casilla de la declaraciones de la Renta, donaciones, miles de legados y, también, con la venta de lotería con la que se pide una aportación extraordinaria en muchas hermandades de España. La caridad pronunciada, por cierto, sin complejos, no revestida ni maquillada de solidaridad. No se oyen mascullidos en la calle por la feroz subida de la luz. Nadie rumia en una manifestación. Quizás tenemos derecho a nuestras contradicciones como sociedad y como individuos.