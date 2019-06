Fue la otra noche, al volver a casa, no muy tarde, cruzando la zona de la Gavidia. Acababa de guardarme, o eso pensé, la vuelta que me habían dado en el bar. Y al atravesar la plaza, una voz joven que llama, a mí sin duda, sin el extendido jacobinismo del tuteo. Oiga, Oiga… Me giré. Era un veinteañero con barba quien se me acercaba, el gesto amable. Que se le acaban de caer estos cinco euros. Me tenté el bolsillo. En efecto. Caramba. Que muchas gracias, y que era un acto muy de agradecer, sobre todo por lo inusual. Él, que de nada. Una leve sonrisa, buenas noches y media vuelta sosegado.

Cierto que era poco dinero, pero no era preciso devolver aquel valor al portador a un desconocido que ya estaba lejos… ¿O sí? La breve y buena acción se me quedó rumiando en la cabeza. Más tarde, concluí que aquel día varios miles de conductores habrían llegado sanos y salvos a casa, pero sólo sería noticia el que había atropellado a alguien o se había destrozado en su veloz locura. Decenas de miles de personas en mi ciudad se dirían o estarían diciendo buenas noches con un beso más o menos amoroso, pero un beso al fin y al cabo. O dos, o tres. Mas sólo sería luego noticia el descerebrado que había golpeado a su mujer, a su madre, a su hermano o a su vecino. Miles de jóvenes volverían a sus casas, aproximadamente a su hora, tras duro debate con sus progenitores. Pero sólo nos enteraríamos del que había desaparecido, hasta que se le encontrase, esperábamos que vivo.

Y es que tenía toda la razón, Rafael, el viejo tabernero del bar donde desayunábamos todas las mañanas: "No, hombre, no hay tanta gente mala como se dice. Lo que pasa es que se habla demasiado de esa, y nadie habla de la buena". Cierto. La inseguridad ciudadana, que existe, la violencia familiar, que se da en todos los niveles, el terrible accidente de tráfico… Todo eso es noticia, lo que se comenta y llama nuestra atención. Pero ¿se imaginan una información como: "Hoy ha habido cuatrocientos catorce mil besos en la ciudad. Un uno con veintiocho por ciento menos que ayer. El pico del mes sigue estando en el sábado pasado, en el que se rozaron los quinientos cincuenta mil…"? Podrían barajarse esas cifras y otras similares aplicadas a buenas acciones de todo tipo. A sonrisas, a agradecimientos, a caricias, a lo que ustedes quieran que hay de bueno en la vida diaria. Esas buenas acciones, sobre todo las anónimas, de las que Séneca decía que su premio estaba en haberlas hecho. Recte facti fecisse merces est, resumía el cordobés. Por eso, cuando alguien, sin conocerle, le ceda el paso en la acera, cuando le den un beso, merecido o no, cuando le den las gracias, cuando le pidan las cosas por favor, recuerde que no hay tanta gente mala, por más que sea de la que más se habla, de ella, de sus estupideces y sus maldades. La bondad no es noticia, pero le aseguro que hay bastante. Anónima, cotidiana, insistente, inesperada.

Como lo de los cinco euros.