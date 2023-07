ELcalor es el sonajero agitado que de todo nos distrae. Calor, calor y más calor. Las altas temperaturas sí que son transversales y no los discursos de ciertos políticos que se burlan de nuestra inteligencia. El calor lo emponzoña todo. Y se habla de él hasta cuando desaparece. Tregua se llama. Pero además debe haber otros factores que nos afectan porque vemos cosas que nunca habíamos imaginado, como los planes de construcción de la Catedral de Sevilla, que los canónigos de 1401 pretendían de tales dimensiones que “las futuras generaciones nos tomen por locos”. Y así es. Vemos un cumpleaños para 3.500 invitados en Fibes en la Sevilla de los 40 grados. Si usted no ha formado en la cofradía de los invitados por el Turronero, tenga claro que no es absolutamente nadie. Aunque el caché de verdad no lo da haber ido a la fiesta, sino tomarse el aperitivo con el empresario de Ubrique en el Hotel Wellintong de Madrid. Ahí ya la cosa se reduce. Vemos a Antonio Rodrigo Torrijos darse de baja del Partido Comunista de España. Cáspita. Eso es como si Luis María Ansón (somos fieles a la tilde en la aguda)apoyara públicamente el advenimiento de la Tercera República. Si don Antonio abandona el mítico PCE es para pensar que la Luna de Ciervo tiene verdaderamente efectos a considerar. Vemos que el PSOE presenta las listas al Congreso y al Senado por Sevilla de cara al 23-J, pero no está en la foto el hasta hace un cuarto de hora alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que se presenta a senador. Estaría de viaje. Aceptamos ballena como animal de compañía. Muñoz, santo inocente sacrificado en el altar del sanchismo en las pasadas municipales, debe haber reordenado las prioridades. Pero no se vayan todavía que aún hay más.

El PP de Oseluí ficha en el Ayuntamiento a una ex edil de esa izquierda que está a la izquierda del PSOE y que tiene más colores que los Lacasitos. Concordia se llama. En Carmona se ha celebrado una procesión magna en pleno primero de julio. Para que luego le digan a Sánchez que no podemos votar en verano... No quedan ya meses inhábiles, salvo para los señores magistrados. Nos hemos cargado el concepto. Por fortuna el CIS andaluz dice que Moreno ganaría de nuevo por mayoría absoluta. Hala, nos podemos ir de vacaciones tranquilos. No todo está perdido. Se ve que la refrigeración funciona en San Telmo. No todo sucumbe a los efectos de la Luna de Ciervo. Que empiecen ya los selfies de nuestros dirigentes para contarnos sus felices vacaciones y sus esfuerzos titánicos para conciliar sus vidas públicas y familiares. Son unos héroes. Sólo falta que se ponga a llover. Ad petendam pluviam.