No falta a su cita otoñal la gota fría

Todos los años, la misma película. Cada vez que se va el verano, en la España más seca aparece la gota fría y llegan las inundaciones. Es habitual que las riadas se cobren vidas humanas y los destrozos sean incalculables. Ahora se ha unido Canarias a Levante, Murcia y la Andalucía oriental a las zonas damnificadas y por ahí se demuestra que el hombre sea el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra. Todos los años las escenas de ramblas convertidas en ríos caudalosos que se llevan por delante cuanto cogen. Y cuanto cogen suele estar formado, por ejemplo, por automóviles que muchas veces son arrastrados con personas dentro que no han tenido tiempo de quitarse de en medio. Desde que tengo conciencia de lo que pasa, no ha habido un solo año que la gota fría no haya arrasado zonas que ya han sido arrasadas con anterioridad. Y así, un año tras otro.