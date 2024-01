Como las bicicletas, las restricciones siempre fueron cuestión veraniega y tiene una carga dramática enorme que se anuncien en pleno invierno a sabiendas de que la lluvia no cayó en su momento. De las restricciones recuerdo aquellas tardes de verano en Chipiona en que volvíamos de la playa y los grifos no respondían. Había que hacer acopio de agua mineral para quitarnos salitre y arena, esa mezcla tan desagradable. Veranos del siglo anterior en los que aún no disfrutábamos de Melonares, ese pantano que tanta polémica levantó durante su ejecución. Sin Melonares ya estaríamos en pleno invierno con los grifos a bajo rendimiento y hay que ver entre cuánto dime y cuánto direte se realizó. Treinta días con sus noches ha de llover seriamente para que las restricciones no sean un simple fantasma, qué horror.