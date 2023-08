Nos vamos quedando sin abrevaderos donde mitigar la sed así que avanza agosto. Decíamos el otro día que en este mes de agosto, Sevilla sí que es una maravilla y más que lo sería si no fuese por esa desbandada del gremio de hostelería. Debería haber, como en las farmacias, unos turnos por proximidad geográfica que atenuaran la sensación que nos acucia así que, a guisa de licántropos, salimos de casa no más suple la Luna al astro rey. Se debería articular unas rotaciones a fin de que el sufrido cliente no quedara desasistido y no anduviese errante y quejumbroso a la busca y captura de un punto donde apoyar el codo no para mover la Tierra, sino para hacer más placentero el discurrir por una ciudad inusualmente cómoda. Por eso se impone en estas fechas el abrevadero de guardia por vía de urgencia.