Todo a favor para volver a la querencia

último requisito para que el Sevilla obtenga plaza en su competición favorita, la que ha llenado de plata sus vitrinas desde aquel gol de Antonio Puerta cierto jueves de Feria. De aquello se cumplieron los 12 años y casi todo fue días de vino y de rosas para la entidad nervionense, ergo lo de hoy es un requisito con aspecto de trámite pero de obligado cumplimiento. Y por lo pronto, su carácter de favorito resulta indiscutible.

Además, el golazo de Sarabia en los últimos instantes de la cita en Moravia pone las cosas tan a mano que todo es cuestión de que las cosas discurran como Dios manda. El rival, ese Sigma Olomouc que vivaquea en desairada posición en la Liga Gambrinus, no puede, ni debe, ser problema alguno y bien que se comprobó hace una semana. Aquella tarde morava hizo lo mejor que logró en mucho tiempo y hasta apuró al Sevilla en lances muy puntuales, pero perdió.

No hay por qué darle a la cita de esta noche ya más espacio del que merece. El Sevilla es tan superior que hasta le ha permitido no dejar de pensar en lo del domingo en la otra punta de la ciudad. La endeblez del rival y el buen resultado de la ida no han significado obstáculo alguno a la hora de plantear el pleito del domingo. No obstante, fútbol es fútbol y en él se dio la circunstancia de que torres gigantescas cayeron y que un resbalón en lo más llano nunca puede descartarse.

Mariano y el cabreo ocasionado al margen, lo de esta noche en Dato ha de romper en fiesta como celebración de que el Sevilla ha corregido sus veleidades del curso anterior para volver a competir en lo que mejor se le da. Y aunque el Sigma no es aquel Schalke de abril de 2006, la celebración estará tan justificada como lo estuvo en dicho jueves de Feria en que el zurdazo de Puerta fue el salvoconducto para la gloria. Así se emboca la noche, una noche más de fiesta en Nervión.