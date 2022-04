Justo al final de la presentación de su -un nada desesperanzado libro a pesar del título cogido prestado a Celaya- el ex presidente Griñán hizo una pausa larga y dijo: "Creo que lo que más necesita la política en este momento es educación". Lo dijo breve, sin abundar en la idea. Porque para abundantes las reflexiones de estas memorias pensadas que le acaba de publicar Galaxia Gutenberg, más de quinientas páginas. Y no sobra ninguna.

Esa palabra, educación, quedó en la sala flotando mientras nos despedíamos los asistentes, con renovados abrazos y besos filtrados por las mascarillas. A mí, desde luego, se me quedó prendida en los oídos cuando, apresuradamente, abandoné la sala para no llegar tarde a otra cita. Hacer esperar o no atender llamadas forma parte de esa falta de educación que acusaba Griñán y que aparte de la política debemos hacer extensible a toda la Administración por el papel que cumplen y, de paso, a toda la sociedad que somos todos y cada uno. Teléfonos que no se cogen. Llamadas que no se devuelven. El silencio administrativo, de cualquier índole, es tan grosero que puede resultar letal para ese vínculo necesario de confianza que los ciudadanos debemos tener con quienes nos representan. Porque sentir que no nos atienden es el primer paso a sentir que no nos representan. Y, por tanto, no nos sirven para nada. De ahí al "sálvese quien puede" y que se salven siempre los mismos sólo hay unos peligrosos y alarmantes milímetros. Una bomba de relojería en tiempos difíciles necesitados de cohesión y confianza para problemas que no se resuelven fácilmente y aún menos se disfrazan con lemas consoladores pero falsos. De ese y otros temas de profundo calado anduve hablando el otro día con alguien a quien considero dotado de un análisis sereno e informado, José Manuel Cervera, añorado director de Tres Culturas, su última ocupación. Recuerdo precisamente que hace años, cuando le preguntamos por qué había tomado una determinada decisión contestó: por politesse. Que es una manera de definir la educación con aires de ilustración y letra rousseauniana. La cortesía como quitamiedos de las tensiones sociales, las graves y las leves. Esta misma semana me han dado una lección al respecto. Alguien había aparcado su vehículo de manera dificultosa para el mío. Puse una nota en su parabrisas, un poco seca. Cuando volví a recoger mi coche la encontré en mi cristal con una respuesta tan educada, pidiendo disculpas de manera tan cálida, que no sólo me calentó el corazón, sino que lamenté no haber sido yo un poco menos árida. Qué falta nos hace ese "poquito de por favor" que decía Fernando Tejero en su papel de portero de la serie Aquí no hay quien viva. Precisamente para vivir mejor.