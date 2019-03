La felicitación de Zoido

El ex alcalde Juan Ignacio Zoido no pierde de vista la actualidad de la ciudad. Esta semana, en cuanto se enteró de la sentencia que absuelve a 45 policías locales del amaño de las oposiciones, telefoneó a responsables del polémico sindicato para darles la enhorabuena, cosa que no gustó del todo a otros agentes y dirigentes. No se olvide que el juez del caso ha dejado claro que sí hubo filtraciones, pero que no se ha podido demostrar la autoría de las mismas. Quizás pudo haber evitado la llamada, o tal vez pensó que al fin y al cabo se zanja una polémica que en nada beneficia a la ciudad.