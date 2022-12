Hubo un tiempo en que no echábamos de menos nada fuera de la Navidad -escribió Dickens en Lo que significa la Navidad conforme nos hacemos mayores-, porque encerraba, como dentro de un círculo mágico, todo nuestro mundo limitado; porque reunía dentro de sí todos nuestros gozos, afectos y esperanzas hogareños; porque agrupaba a todo y a todos en torno del fuego navideño, porque no dejaba nada fuera del pequeño cuadro luminoso que brillaba ante nuestros ojos juveniles". Y enfrentaba esa alegría a la melancolía con la que los años van ensombreciendo, ausencia a ausencia, la Navidad.

Este sentimiento es tan cierto entonces como hoy. Pero revela una egoísta complacencia en la pena propia. Nunca hubo una Navidad en la que no se echara de menos un ser querido. ¿Pero no eran las Navidades felices de nuestra infancia en las que no faltaba nadie y todo era alegría? Sí, lo eran. Gracias al amor de quienes se tragaban las lágrimas para no empeñar la alegría de los demás y hacían suya la felicidad de los suyos. ¿Mentían los mayores por amor, fingiendo ante los más jóvenes una felicidad que la vida desbarataría algún día? No. Su sobreponerse a la pena y su alegría tenían el más sólido fundamento, además de en el amor a los suyos, en Quien nos reúne esta noche.

Dickens lo reconocía así en el final de su artículo: "En el día de Navidad no cerramos nuestro hogar a nada. ¿Ni a la sombra que entenebrece todo el globo? ¿Ni a la sombra de la Ciudad de los Muertos?... Ni siquiera a esa. Hoy precisamente, en el día de Navidad, volveremos nuestros rostros hacia esa ciudad, y sacaremos de entre sus huestes silenciosas a las personas que amamos, para que vengan entre nosotros. ¡Ciudad de los Muertos, por el bendito nombre que aquí nos tiene hoy reunidos, y por la imagen que se halla entre nosotros de acuerdo con su promesa, acogeremos, sin rechazar a nadie, a todos los que nos son queridos!".

En Sevilla el bendito nombre de Jesús que esta noche nos reúne tiene por apellido Gran Poder. Hoy ha amanecido con su túnica persa vistiendo de gloria de Epifanía su dolor para instaurar la más sevillana Navidad, como si sobre el Evangelio esculpido de su cuerpo Juan Manuel hubiera bordado lo que se proclama en la misa de esta noche: "Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor". Feliz Navidad. El que nace no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él.