EL PP de Feijóo ha ganado las elecciones, pero será Pedro Sánchez el que probablemente gobierne después de saciar algunos de los apetitos de los secesionistas. No hay otra interpretación para el 23-J. Es cierto que la izquierda, y especialmente el PSOE, ha remontado una situación catastrófica para sus intereses, pero tampoco tiene tanto que celebrar. Han salvado los muebles y poco más. En la siniestra se detecta un exceso de euforia, de bailoteo postelectoral, de gestos desencajados por la victoria, de hooliganismo innecesario. Ya saben, en la victoria y en la derrota se conoce al caballero (y caballera).

La realidad es que el país está dividido en dos bloques difícilmente reconciliables y que, con las muy escasas rentas electorales que ha sacado Sánchez, difícilmente se pueden justificar iniciativas legislativas de calado para los próximos años. Probablemente, esto no lo va a comprender el presidente del Gobierno. Ya dio alguna pista en su discurso de la victoria el 23-J, uno de los más rencorosos e inelegantes de la historia democrática española. No solo no cumplió con la cortesía política de felicitar al vencedor oficial de las elecciones, sino que insultó a todos aquellos que no habían votado a partidos de izquierda o independentistas. “La España de la involución”, los llamó. Lo normal en un político que se cree vencedor es decir aquello de “gobernaré para todos los ciudadanos”, una cortesía que, como todas ellas, no deja de ser un lugar común vacío de contenido, pero que sirve para hacer del espacio político un lugar respirable. Ni siquiera de ese gesto fue capaz Sánchez.

Los próximos tiempos van a ser duros, con un Gobierno de perdedores sometido al continuo chantaje de los que tienen como última razón vital destruir el Estado, que no es más que la osamenta de eso que una vez conocimos como España. Por eso fue lamentable ver las danzas védicas de Iceta, los gritos riapitá de María Jesús Montero, los abrazos sumatorios... y todo por haber alcanzado el increíble objetivo de un país metido en un callejón sin salida. Quizás celebraban más sus intereses personales que los colectivos.

“Para España ya no hay marcha atrás”, ha dicho en estos días de resaca Pedro Sánchez. Lo cual suena más como una amenaza que como un alivio. Lo veremos en unos meses, pero la “marcha atrás” como saben los conductores y los amantes, es más que necesaria en determinadas situaciones. España está en una de ellas.