En la fiesta de Heliópolis, lo mejor fue el resultado

Con un sabor ciertamente agridulce se despidió el fútbol de Heliópolis. La fiesta prevista empezó como tal, como esa fiesta que tantas veces se ha dado en este año de gracia con los partidos del Betis, pero la cosa empezó a torcerse con la lesión de Sidnei para terminar agriada por culpa de un Eibar que fue superior al Betis de campana a campana, de principio a fin, aunque el premio del empate le llegase por un penalti rigurosísimo.

Metió el Eibar al Betis en su campo mediante una presión ejercida con fe de carbonero y que le sirvió para partir en dos al rival. De esa forma, las víctimas de la malla que tejió Mendilibar iban a ser los jugones locales. Canales, Lo Celso y un Joaquín que estuvo en el campo más tiempo del adecuado fueron cortocircuitados por la intensidad, la disciplina y el poderío físico de los eibarreses. Sin embargo, el Betis iba ganando cuando llegó el tiempo de descansar.

La mejor, o única, jugada coherente del Betis iba a propiciar el gol de Sanabria que ponía el pleito de cara. Daba la impresión de que a partir de ahí, todo discurriría favorablemente para la causa bética. Se pensaba que correr en pos de sombras iba a esquilmar la despensa física de los vascos, pero fue al revés. Y es que la segunda parte rompió en recital armero para que la partida se jugase íntegramente en el campo verdiblanco, lo que provocaba que el Betis rezase más de lo previsto.

Y tras un puñado de ocasiones claras de gol, el Eibar encontraría premio en un penalti dudoso. Pero no era injusto, ya que el equipo de Mendilibar superaba al anfitrión mientras Setién esperaba a no se sabe qué para el relevo que pudiese volver aquello del revés. Y hay que decir que la mejor noticia que deparó el partido fue la de que todo quedase en un reparto de puntos, pues creo que a esta hora aún estará preguntándose le gente eibarresa por qué no ganó su equipo.