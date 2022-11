Leo estos titulares en medios locales y nacionales: "La fiesta universitaria más picante revoluciona las redes", "Polémica por una fiesta universitaria sexual en Sevilla", "La caliente fiesta universitaria en Sevilla que desata la polémica en las redes", "La fiesta universitaria sexual en Sevilla que ha desatado polémica en las redes", "Polémica por una fiesta universitaria en Sevilla con concurso de masturbaciones y simulaciones de coito" …

Vaya por delante que no me sumo a las críticas. En un recinto privado cada cual puede organizar (cobrando) y hacer (pagando) lo que le dé la gana siempre que los primeros respeten la leyes y normativas y los segundos sean adultos. Como le dijo Vito Corleone al narcotraficante Virgil Sollozzo con un criterio aún más permisivo que el mío: "Me es indiferente lo que un hombre haga para vivir".

En lo que a la organización de fiestas se refiere lo escandaloso, lo verdaderamente escandaloso, no es esta orgía light, sino, por ejemplo, la fiesta de Halloween organizada en una discoteca del Polígono Amarillo que puso en peligro a cientos de menores de los que once tuvieron que ser asistidos por los servicios sanitarios y dos trasladados al Virgen del Rocío. Lo de la fiesta picante o sexual entra dentro de la lógica de los negocios y de las apetencias de los cuerpos serranos. Ningún problema.

Lo que me llama la atención es que todos los medios la etiqueten como universitaria. ¿Por qué si unos empresarios del ocio organizan un fiestón "picante" (palabra viejuna para designar ciertas guarreridas españolas o caiditas de Roma -el gran Chiquito dixit- escenificadas o practicadas en una discoteca) se le llama "fiesta universitaria"? ¿La organiza el rectorado o alguna facultad? ¿Se celebra en un colegio mayor o una facultad? ¿Es convocada por estudiantes a través de las redes como hacen con la fiesta de la primavera? Entonces, ¿de dónde se saca lo de "fiesta universitaria"? ¿Se pide certificado de matriculación? ¿Se considera que todo joven es universitario? ¿Han entrado las ya mencionadas guarreridas españolas" y caiditas de Roma como atractivo de una fiesta o espectáculo en los planes de estudio de alguna especialidad universitaria? Parece que no. Salvo que se trate de una libre interpretación del "iucundam iuventutem" y el "vivant omnes virgines faciles, formosae" del himno universitario.