Cuando se oye lo que se oye, uno se siente instalado en la perplejidad y no sabe si eso que escucha es cierto o un sueño en noche de pesadillas. Cuando uno ve cómo se homenajea a gente que mató por la espalda y que vive de los impuestos de, por ejemplo, familiares de asesinados cree que ya lo ha visto todo, pero no es así, vaya si no es así. Y es que resulta que sin habernos curado de ese asombro surge una paniaguada bien situada a la hora de cobrar del erario público calificando el 11-M como el cúmulo de una serie de accidentes. Desgraciados, eso sí, pero sólo accidentes cuando fue lo que fue, un acto terrorista que rompió todas las expectativas creadas ante la inminencia de unas urnas que no auspiciaban lo que dieron tras la concatenación de accidentes. Y visto lo cual, ya no hay duda de que los tiros en la nuca y los trenes reventados alegra a esa despreciable caterva.