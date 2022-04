Al fin, otra noche del alumbrado

Tras dos años de apagón, la demostración palmaria de que no hay mal que cien años dure ni, por supuesto, cuerpo que lo resista. No daba más de sí el cuerpo y esta noche hierven los peroles para freír el pescado y cuando las brujas estén montándose en sus escobas, la Feria será un ascua de luz. Gran noche ésta del alumbrado como pistoletazo de salida para una semana de alegría que servirá de paliativo para tantas esaboriciones como hemos soportado desde que nos confinaron en los albores de la primavera de 2020. Dicen las malas lenguas, incluso las buenas, que la maldita plaga nos amenaza con una nueva ola, que sería la número no sé cuántos, pero esta noche es la del alumbrado y punto, no se hable más. Las cosas son como son y este ritual de encender la Feria vuelve con más fuerza que nunca, con esa hercúlea fuerza que proporcionan dos Ferias tiradas a la basura.