La final de Champions, un tremendo paso atrás

El pistoletazo, inesperado y a quemarropa, que ha sido el trágico final de un talento futbolístico como fue José Antonio Reyes me lleva con demora a opinar de lo que dio de sí la final de la Champions. Y paradójicamente, podemos decir que fue todo lo contrario de lo que significó el utrerano en este hermoso juguete que es el fútbol. Nada de lo que discurrió en el Metropolitano tuvo algo que ver con lo que a Reyes le brotaba por las botas.

Fue una final desvirtuada desde su inicio, ya que sólo iban veintinueve segundos cuando el árbitro, y también el VAR, vieron penalti en una acción del infortunado Sissoko en la que pudo haber cualquier cosa menos voluntariedad. Particularmente me extrañó sobremanera que el VAR ratificase la decisión arbitral y pasa que eso hará que mi fe en el artilugio vaya perdiendo enteros a la vez que es objeto de la manipulación humana y ya se sabe que cuando el hombre actúa...

Dicho lo cual, insisto en que fue una decisión que incidió negativamente en el juego. A la vez que dejó groggy al Tottenham durante mucho tiempo, hizo que el Liverpool se mostrase demasiado avaro con lo que se había encontrado y el miedo a perderlo hizo que nada tuviese que ver con el arrogante, lúcido y ambicioso que deslumbró en su eliminatoria con el Barça. Sólo tras el descanso, ambos soltaron algo de amarras, pero tampoco fue como para recordar lo sucedido.

Y fue una pena que el partido no correspondiera a las expectativas despertadas. La influencia de sus técnicos, ambos nacidos al otro lado del Canal, no se dejó ver en ningún momento y más parecía que tanto reds como spurs seguían bajo la tiranía de aquellos entrenadores británicos que tenían en su entrecejo la patada a seguir. Y bajo el choque psíquico por la muerte de un artista no dejábamos de rumiar otra tragedia, la reaparición del fútbol prehistórico.