Dos formas de vivir

Hay quien está inquieto, con el nervio serpenteándole el interior del cuerpo, por conocer cuál es la alianza de gobierno posible en función de los resultados del domingo, y quien lo está por saber si podrá aparcar el coche los días de Feria en el privilegiado P-3. Hay a quien no le cabe la camisa en el cuerpo si Vox alcanza el resultado explosivo que se masca en el ambiente y quien está suplicando a las alturas para recibir la invitación a esa caseta que le resuelve media Feria. Y media Feria es la misma vida. Hay quien tiene inmovilizado el capital en el banco y está a la espera de los resultados para saber si contrata a más personal y puede permitirse alguna licencia en las vacaciones, y quien no pasa más allá de mirar la previsión del tiempo para la noche del alumbrao. Hay quien se crispa cuando lee los análisis que comparan la situación de España con la de 1936 y consume todo el periodismo de camiseta que se levanta crispado y se acuesta trasnochado, quien ve a España dividida en moros y cristianos, quien describe las concertinas con alta precisión y, por contra, quien está contando los días que el amigo tiene adjudicado el enganche familiar en la Feria para subirse y parecer el dueño del carruaje, que en la Feria triunfa el que parece y no el que es. Hay quien se ha estudiado todo sobre Abascal, desde su pasado a la vera de Esperanza Aguirre hasta su injerto capilar, quien se ha visto todos los vídeos que circulan por los teléfonos sobre mítines abarrotados por toda España, quien siente náuseas con sólo ver a Pedro Sánchez, y quien anda discutiendo si el postre de la cena del pescao es un fragmento de contesa, un tatín de manzana o la copa helada. Hay quien se ha aliviado al ver a Pablo Iglesias transformado en hombre de paz, en un Gandhi con coleta en los dos debates televisados, una suerte de padre de familia diligente tal como lo describe el Código Civil, y quienes no han visto nada, no quieren saber nada, tienen interiorizado que la vida son dos días y viven en un continuo escapismo de la realidad, en la que ahora toca un tiempo de recuerdo barnizado de nostalgia que en muy poco tiempo será ahogado en alcohol rubio fermentado. Hay quien vive obsesionado con la actualidad, se cree todo lo que ve y oye, y ha pasado a un estado que no es el del ciudadano informado y con espíritu crítico, sino el del español cabreado que usa continuamente el disparador de su cuenta en la red social de turno. Hay quienes están enojados y con las uñas astilladas de pensar en el domingo, y quienes se esfuman a diario para instalarse en su particular realidad. Mañana se vota, el sábado se baila. Vox o tatín, Casado o contesa. Iglesias o copa helada. La vida es aguantar, lo dijo Rajoy. Y que alguien te ayude. Se referiría tal vez a que alguien te facilita el P-3.