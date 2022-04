Qué fuerte el síndrome de abstinencia

Comprendido está que el síndrome de abstinencia era insoportable, pero se echó en falta sentido de la responsabilidad en más de una cofradía del lunes. Las previsiones meteorológicas han alcanzado tal perfección que su fiabilidad es indudable, de ahí que resultase incomprensible que hubiera hermandades que pusiesen sus pasos en la calle. Ya no es como cuando a cierto hermano mayor de cofradía muy céntrica le dijeron que saliera porque ya no iba a llover más. Y el hombre dijo vamos a salir y, horror, sólo llevaba diez minutos el Señor en la calle cuando el cielo dijo agua va y ahí tuvimos a una joya de la imaginería chorreando y marcha atrás por Cuna. Hogaño, las previsiones son mucho más fiables, de ahí que no se entienda bien cómo se echaron a la calle tantas cofradías. Irresponsabilidad se llama eso por muy fuerte que fuese el síndrome de abstinencia.