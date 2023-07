Algo no funciona en Sevilla

Algo no funciona cuando vemos que Sevilla se ha quedado, en el segundo trimestre del año, al margen del récord de ocupación en España. Según la EPA, nuestro país ha registrado más de 21 millones de ocupados. Andalucía, aunque no ha logrado reducir el desempleo, también ha logrado crear otros 52.000 empleos. En cambio la provincia sevillana no sólo ha sumado 6.700 parados, sino que ha perdido 14.100 empleos por la industria y la agricultura. La vecina Málaga, por no ir muy lejos, ha logrado reducir el paro a su nivel más bajo desde 2008. Es obvio que la ciudad no tiene suerte ni con sus dirigentes ni con el reparto de inversiones en infraestructuras.