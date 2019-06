El futuro de Los Arcos

El anuncio de cierre de Hipercor en Los Arcos ha planteado dudas sobre el futuro de este centro comercial. No hay que caer en el alarmismo, ni tampoco olvidar que entra dentro de la reconversión interior que han emprendido sus propietarios. La competencia en Sevilla aumenta, más todavía tras la apertura del centro comercial de Torre Sevilla, y la del Lagoh, en Palmas Altas, que se anuncia para septiembre. En el Hipercor de Los Arcos se van a perder 172 puestos de trabajo. Los empleados serán recolocados en otros centros de esta empresa, pero no habrá una ampliación de plantilla, sino una reorganización.

El acuerdo con Castellana Properties supondrá la adquisición y cierre de los espacios de Hipercor en Los Arcos, así como de El Corte Inglés de Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), por 36,8 millones. Ambos centros son gestionados ya por la empresa que realiza la adquisición. El Hipercor de Los Arcos figura en la lista negra de El Corte Inglés, entre los que sufren pérdidas. Se trata, por tanto, de una operación para tener más liquidez y menos deudas por parte de la empresa que preside Jesús Nuño de la Rosa. En Los Arcos registraron unas pérdidas operativas de 1,74 millones en 2018. Aunque las ventas alcanzaron 24,84 millones de euros el año pasado.

Queda claro que es una operación de saneamiento financiero, según las líneas estratégicas de El Corte Inglés. Pero también va a condicionar el futuro del centro comercial Los Arcos. Cuando fue inaugurado era el más importante de esa zona. En los últimos años, tras la competencia de nuevos centros, ha mantenido algunas de las firmas punteras de sus primeros tiempos, pero en general han entrado otras marcas de ropa a precios más asequibles, claramente destinadas a un público juvenil y de consumo masivo, más que a los segmentos altos de la moda. Es decir, ofertas para atraer a clientes jóvenes, sobre todo de los barrios de su entorno.

En ese segmento probablemente no encajaba Hipercor, que es un hipermercado considerado de gama media/alta. No muy lejos de Los Arcos hay otros centros comerciales, y otros hipermercados, por lo que se deberá especializar la competencia. Al parecer, los nuevos proyectos no contemplan otro hipermercado, sino diversificar la oferta con más comercios y ocio.

Sobrevivir entre una dura competencia es el gran reto para los centros comerciales de Sevilla en los próximos años. Los Arcos fue un espacio pionero. La empresa que lo gestiona debe reconducirlo, incluso reinventarlo, para que salga adelante en la selva comercial que se está creando.