El futuro será metropolitano

Sevilla lucha por mantener una población por encima de los 700.000 habitantes y apenas puede conseguirlo. El último padrón la sitúa con casi diez mil por debajo de esa cifra. Aun así, tiene en proyecto varios planes de expansión de su trama urbana. El último es la construcción de un nuevo barrio con casi diez mil viviendas en el Pítamo, la amplia zona que va desde Bellavista a Montequinto y que constituye, junto con Palmas Altas y el distrito portuario, la expansión natural de la capital hacia el sur, donde se están concentrando los principales desarrollos para la Sevilla del futuro. ¿Tiene sentido que una ciudad que parece condenada a tener un nivel de población descendente se meta en planes de crecimiento? Lo tiene por muchas razones, pero la principal de ella es que Sevilla es cada vez menos Sevilla y más la suma de la capital y una conurbación que supera ya el millón y medio de personas y que sube a buen ritmo. La pérdida de una se compensa con la ganancia de la otra y se explica por el hecho de que durante décadas irse a vivir a los pueblos que funcionan casi como barrios de Sevilla ha sido mucho más barato que hacerlo en la capital para los jóvenes que accedían a una vivienda y a una carrera profesional.

Sevilla será metropolitana o no será. Es inexplicable el retraso que lleva en la constitución de entidades que coordinen y agrupen a los municipios que componen esa zona y la falta de liderazgo que han ejercido en ello la capital y sus alcaldes. Unas de las tareas prioritarias que debería imponerse Antonio Muñoz es el impulso metropolitano. Que, por ejemplo, no haya un billete de transporte conjunto o una centralización del servicio de recogida de basuras es algo que cuesta explicarse a estas alturas del siglo XXI. Una Sevilla metropolitana, con municipios del peso demográfico y la importancia social de Dos Hermanas o Alcalá de Guadaira, tendría mucha más fuerza a la hora de reivindicar infraestructuras esenciales como la ampliación del Metro o el cierre de la SE-40, que no sólo conciernen a la capital.

Hasta ahora la inmensa mayoría de los intentos que se han hecho para poner en marcha desarrollos metropolitanos han sido más voluntaristas que efectivos. Eso incluye también a Emasesa Metropolitana que se ha quedado en un proyecto que debería haber sido más ambicioso. En estas cuestiones, como en tantas otras, Sevilla se ha quedado atrás mientras el resto de las capitales españolas con las que compite en la liga de las grandes ciudades han avanzado. Si Sevilla no entiende ya que en esta cuestión se juega buena parte de su futuro, se estará equivocando.