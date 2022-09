Qué ganas de pasear por esta Torneo

Como el parto de la burra, pero bien está lo que bien acaba, o casi acaba, ya que hasta que no veamos la obra culminada no se puede cantar victoria. De momento, desde la estación de autobuses hasta Narciso Bonaplata, Torneo ha quedado de dulce y lista para ser paseada sin estar mirando a ver dónde se pisa. Con un arbolado magnífico y carriles enlosado y de césped más el ya consabido carril bici, los 700 metros terminados son como un oasis incompleto, pero pidiendo a voces paséame. Ah, dicen que controlada la expansión que el tiempo propicia en las raíces no habrá riesgos de que el pavimento se levante como se levantó el que se colocó para la Expo. Qué lejos ya aquella Torneo con el muro que nos separaba de aquel dogal ferroviario que dividía el paisaje en dos. Esperemos que lo que resta hasta la Barqueta no tarde en hacerse tanto como éste, ojalá sea así.