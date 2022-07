Una generación afortunada (y II)

Esta generación ha sido tan afortunada (en tanto que grupo, pues, como todas, cuenta con personas desgraciadas) que hasta sus errores han sido casi siempre entendidos como parte de su desarrollo (ahí están los resultados de la celebrada revolución de mayo del 68 como ejemplo). Se siente protagonista no de su vida, que eso lo es cualquiera (casi siempre, claro), sino de la vida genéricamente hablando. Si con cada generación cambia un poco el mundo, ésta, desde el principio, creyó que no lo cambiaba un poco sino de raíz, pecando de un cierto adanismo, como si hasta ella la gente hubiera sido pusilánime, y después de ella volviera a serlo (por eso quizá ese empeño en no dejar el primer plano de la escena, esa tutela permanente de las generaciones siguientes, o la de veces que ha recriminado a éstas que no hayan sido tan "revolucionarias" como ella). No es una generación "tapón", como algunos la han calificado. Es que nació de pie, y así va a seguir hasta la tumba.

Esta manera de estar en el mundo es más evidente cuando se la compara con la generación siguiente, la de los nacidos, según la escala dicha, entre 1954 y 1968, más o menos. Esta última nunca se ha sentido protagonista, cuando un foco la ilumina parece desconcertada. Es como ese hermano pequeño que crece acomplejado frente al hermano mayor cuyas virtudes y logros son halagados de continuo. Musicalmente se enmascaró en etiquetas grupales (movida, nuevos románticos, etcétera) para no llamar la atención, ocultar individualidades, y, a diferencia de la anterior, siempre pareció dudar de su valía, sentirse poca cosa ante el arrastre de la vida, como si se dejara llevar (como escribió Antonio Vega, tan representativo de ella). En literatura pasa otro tanto. Aun escritores de éxito, como Muñoz Molina, Llamazares, Cercas o Manuel Vilas, parecen disculparse cuando escriben o hablan, su paso no es firme o decidido sino inseguro, dudoso (más allá de las dudas de cualquier escritor de ley). Los poetas de esta generación escriben con un lenguaje coloquial, no quieren distinguirse, parecen meros altavoces del grupo, no voces elegidas que pueden cambiar el rumbo de la poesía. Y si se piensa en la política, ahí están los dos últimos ex presidentes de Gobierno, que tienen en su haber ese rasgo tan generacional de no darse importancia, de querer pasar inadvertidos, y en su debe eso mismo, pues un político no puede andar disculpándose por hacer lo que cree que debe hacer. Ni eso ni obrar como sus dos predecesores, que pocas veces se han disculpado por algo. El azar colocó a estos dos en esa afortunada generación que lleva tanto tiempo rigiendo los destinos del mundo, y conformándolo, que es normal que a veces llegue a creer que sin ella el mundo no podrá continuar. Pero sí, lo hará, como lo viene haciendo desde la noche de los tiempos, mucho antes de que ella viera la luz que la ilumina desde casi su alumbramiento y que no pocas veces la ha deslumbrado, y aun cegado.