Mucho más que un gesto

Las costumbres en los partidos son importantes, muestran las cuotas de poder. Los líderes mandan mensajes claros, clarísimos, con cualquier mínimo cambio. Por eso ha llamado tanto la atención que Juanma Moreno haya designado responsable del Comité Organizador del 17 Congreso del PP a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, cuando el encuentro se celebra en Sevilla. Eso y que en la Junta Directiva en la que se aprobó tenía sentada a su derecha a Patricia del Pozo, consejera sevillana. ¿Dónde estaba el alcalde? Su rostro lo decía todo.