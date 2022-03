Cuando la gloria se sueña despierto

Se han editado unos cuentos inéditos de Isaac Bashevis Singer -Una ventana al mundo y otros relatos (Nórdica)- que les recomiendo vivamente. Pocos, muy pocos autores del siglo XX han sido capaces de expresar en tan buena prosa tanta compasiva y conmovedora humanidad. Siendo excepcionales los seis relatos que ofrece el libro, porque cuanto él escribió lo es, permítanme hablarles de El regalo de la Misná.

El viejo Reb Israel se está quedando ciego tras haberlo perdido todo: la Gran Guerra lo arruinó, su esposa murió, a su único hijo varón se lo llevó el tifus y nada sabe de su hija después que emigrara a América. Le rodea un mundo que no comprende: los dos nietos que le dio su difunto hijo hablan de revolución, celebrar juicios populares contra los comerciantes y los fabricantes, cerrar las sinagogas y encarcelar a los rabinos. Su único afán es aprenderse los textos sagrados de memoria antes de quedarse ciego. Finalmente llegó la oscuridad total y con ella más enfermedades y dolores, como si la muerte aprovechara la ceguera para hacerse con su cuerpo. Desesperado se echó en su camastro diciéndose: "¡Que llegue el final! ¡Que se acabe ya!". Pero en vez de la muerte le fue concedido un sueño consolador: "En la Casa de Estudio había lámparas encendidas. El rabino no se limitaba a explicar la Torá, sino que la interpretaba, de modo que las palabras que hasta ahora habían resultado oscuras eran inteligibles e inspiradoras… Todos los enigmas habían sido resueltos. Todos los muertos resucitados. Está otra vez en compañía de Hannah Dvorah [su mujer], Naphtali [su hijo], sus padres y sus abuelos. -Y papanatas como soy, me he pasado la vida teniendo miedo, se reprendió a sí mismo".

Destaco este relato quizás porque hoy es 18, número que en mi calendario siempre está escrito en verde; quizás porque falta menos de un mes para el 15 de abril; quizás porque por privilegio sevillano lo que sintió el desdichado Reb Israel -que las palabras hasta ahora oscuras sean inteligibles e inspiradoras, que todos los enigmas hayan sido resueltos y todos los muertos resucitados, que su mujer y su hijo estén otra vez junto a él- en Sevilla lo hace sentir un rostro ante el que la eternidad se sueña despierto. ¿Es necesario decir su nombre?... Sí, en efecto, es Ella… La que en palabras de Joaquín Caro sale poco de su casa, más cuando sale traspasa la muralla y la florece.