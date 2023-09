Se han sentado en la mesa de los mayores y se han negado a comer el menú infantil, con su flan y su pollo empanado. Para pollo (adoro la polisemia de nuestra lengua) el que ha supuesto y supone su presencia en un banquete al que no le han hincado el diente, ni siquiera han podido ni tocar el mantel, ni los gobiernos. Para muestra un Qatar o una Liga en Arabia Saudí. Hablo de las jugadoras capitaneadas por Jenni Hermoso, naturalmente. Ay, las federaciones de fútbol, los clubes y toda esa suerte a los que el periodista García llamaba chupópteros, para jolgorio de quienes ahora dicen que nos estamos pasando de la raya con las histerias feministas. Cierto que tenemos un hartazgo de Rubiales que inunda los informativos y, oh prodigio, las barras de los bares, las tertulias y las conversaciones (por wasap sobre todo) pero ni tan mal, teniendo en cuenta que pasamos media vida con lo que se llama en el oficio la agenda setting y que no es más que una carta (hoy ando de menús y símiles gastronómicos) de presuntas noticias precocinadas y hasta recalentadas del día anterior. En este caso, la puesta en jarras de la Muy Mundial selección femenina de fútbol nos está dando un par de lecciones y sobre todo mucha alegría. Ya sé que no damos crédito con la hipertensión desvergonzada del ahora presunto ofendido y atacado (y con sus cómplices, los muy bien pagados de la copla) y aún menos con la sucia y soez campaña de descrédito que quieren hacer con quienes son, por derecho, heroínas del deporte patrio, pero a mí todo este follón –sintiendo el mal trago de las víctimas– lo que me da es una inmensa, amplia, gozosa satisfacción. Que unas mujeres tan jóvenes, en un territorio tan comanche como es el fútbol, revuelvan el país desde las costuras y nos hayan puesto a hablar sobre abusos y límites, es más grande todavía que la Copa que merecidamente se han ganado. Tanto, que no somos conscientes de su magnitud. O no lo estamos celebrando como merece. El machismo, la ideología que sostiene ese constructo de poder llamado patriarcado, no se elimina solamente con leyes, lo sabemos, sino que habita ahí en el terreno resbaladizo de las conciencias y los hábitos. De todos y de todas. Por citar a un filósofo que no termina de pasar de moda (Karl Marx): la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. La igualdad ha ido ganando espacios y lo ha hecho desde el compromiso emancipador de muchas y la convicción de algunos. Desde las cátedras y desde los estrados. Desde el análisis académico y desde la calle. Pero los cambios profundos habitan en la sensibilidad, individual y colectiva.

Quién nos iba a decir que precisamente desde el fútbol, que creíamos irremediablemente secuestrado por la testosterona, se nos iba a dar semejante lección. Ahora toca estar a la altura que ellas demuestran. Estoy por comprarme un balón.