Los problemas de protocolo, los gestos de desaire, ninguneo, vacío, veto u orillamiento son más antiguos que el andar hacia adelante. Uno de los que mejor recuerdo gracias a la magnífica serie de Victoria Prego sobre la Transición ocurrió en el funeral por Carrero Blanco, el presidente del Gobierno que al menos se mantiene en el nomenclátor de la urbanización privada de Vistahermosa. El ministro Julio Rodríguez le negó la paz al cardenal Tarancón, un gesto frío que hubiera dado para unas cuantas tertulias y decenas de análisis. Ya entonces cuanto ocurría en la Villa y Corte tenía resonancia en toda España, como asevera la presidenta Ayuso. Las imágenes de aquel funeral están grabadas con la misma precisión que las del pasado Dos de Mayo en Madrid. Cuánto frío entonces y ahora.... Debe ser verdad que la historia no se repite, la historia es la misma.

El desprecio se reviste de abrigo cruzado o de traje de Dustin, con incienso litúrgico o con detalles goyescos, pero es desprecio al fin y al cabo. Un desprecio retransmitido, elocuente, gélido y brusco. Nos están dando la barrila mañana, tarde y noche con el placaje al despeinado Bolaños. Nos tienen hartos. Hemos visto más veces a la señora de protocolo frenar al ministro Dustin que el gol de Hiniesta en Sudáfrica. ¡Es política de márquetin ni más ni menos! El temido Miguel Ángel Rodríguez, MAR para los tertulianos capitalinos, ha vuelto a golear porque le encanta pisar la raya de picadores, arriesgar y llevar al límite las situaciones. MAR se come a Vox. Ñam, ñam. Crece y crece por la derecha porque conoce sobradamente el electorado de Madrid. Hay analistas muy preocupados porque Ayuso no controlará a los votantes de fuera de Madrid – “más allá de la M-30”– en una hipotética carrera hacia la presidencia nacional del PP. Todo eso importa poco o nada ahora mismo. La condición indispensable para aspirar a esa cúpula máxima es controlar el poder del territorio propio. Y eso lo tiene Ayuso más que nunca. O eso parece.

Distinto es que gusten más o menos sus formas y que parezca más o menos cruel su victoria sobre un ministro que no es ningún misionero. Ayuso está donde quería MAR. Se ha llevado los titulares. Los demás no existen. Y ese es el sueño de cualquiera de esos gurús que venden pócimas mágicas a los candidatos en apuros. Ella sigue jugando la liga nacional desde su territorio, le saca todo el partido a la capitalidad. Y, por supuesto, paga la factura de soportar semejante presión. No todo el mundo aguantaría ese nivel. Desde que acabó con Casado no hay quien la pare.