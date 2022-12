La teoría puede resultar delirante y resultadista, pero el azar se arrimó a ella para convertirla en verdad científica. La elaboré mientras aguardaba a que Marcelo Culasso saliera de su escondrijo-taller al mostrador de su tienda de marcos en la calle Feria esquina con Relator. Una mezcla de materiales que me recuerda a la tienda de Fontainebleau en la que Ripley empieza a preparar uno de sus planes en El amigo americano, de Patricia Highsmith.

Marcelo, como buen argentino, es muy futbolero (dicen que Borges era la única excepción). Nació en 1961, un año después que Maradona, un año antes del segundo Mundial de Pelé, aunque su afición se consolidó en el de México 70, el último que ganó O Rei. Ayer, además de desearle lo mejor para el próximo año, lo felicité como triple mundialista. Marcelo nació en la Córdoba argentina y desde aquí le mando esta postal con versos del poema Buenos Aires, de Borges: "¿Qué será Buenos Aires? / Es la plaza de Mayo a la que volvieron, después de haber guerreado en el continente, hombres cansados y felices". Parece una crónica del regreso de los campeones, como la Oda a Platko de Alberti.

La víspera del comienzo del Mundial cogí el AVE para ver el partido Manchego-Calvo Sotelo. En el quiosco de Santa Justa compré el Diario de Sevilla con el As. En Ciudad Real le di el periódico en el que escribo a mi prima y guardé doblado en el reportero el periódico que tantos años dirigió mi amigo Alfredo Relaño. Después del partido, volví a la estación, el sueño me vencía, saqué el diario deportivo que sale en una canción de Gabinete Caligari. Morfeo es un magnífico guardameta y me salvó de sus brazos el suplemento del Mundial. Un informe hecho por Aritz Gabilondo e Ignacio Camacho, hijo del periodista y flamante académico de Buenas Letras. Juro que me leí uno por uno los nombres de todos los jugadores de las 32 selecciones, sus edades y equipos a los que pertenecían. Me llamaron la atención algunas cosas. La selección de Arabia

Saudí, los únicos que derrotaron a Messi y compañía, estaba integrada por futbolistas que militan todos en la Liga del país del petróleo. En Inglaterra pasaba algo parecido, con la única excepción de la joya de la corona, Bellingham, que juega en la Liga alemana.

La única selección en la que todos los futbolistas convocados jugaban fuera de su país era Argentina. Su condición de trasterrados explica el alma que tiene esa gente, el hambre de volver con algo desde su Babilonia balompédica (nunca una metáfora fue tan próxima geográficamente) a la Tierra Prometida. Hace muchos años entrevisté en la revista Cuadernos Manchegos a Pepe Ortega, un pintor comunista de Alcoba de los Montes, amigo de Picasso, maestro en el exilio parisino de Cristóbal Aguilar, Paco Cuadrado o Paco Cortijo. Volvió de su exilio y me dijo que nadie amaba tanto a su tierra como un exiliado porque siempre la llevaba con él, cosa que ciertamente no hacen muchos que nunca salieron de su patria. Un futbolista no es un exiliado, no vive ningún destierro, pero estos guerreros del poema de Borges sí llevaban dentro la tierra, el país que tembló cuando Cachete Montiel marcó el penalti definitivo.