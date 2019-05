Sobre un gran domingo que acabó fatal

Todo se consumó para que un domingo con toda la fiesta que conlleva un triunfo en el Bernabéu se torciese no más acabar. Fue como suele ocurrir entre personas de bien, que es lo que ha demostrado el trío Haro-Catalán-Setién en toda esta historia. Sin declaraciones estridentes ni cayendo en esas faltas de respeto que han acompañado la estancia en Sevilla de don Enrique Setién Solar, el técnico que supo dotar al Betis de un ADN indiscutible.

Fue un domingo que prometía magnífico y que acabó negro como el carbón. Insisto para todos esos mediocres que ven intereses espurios por todas partes que no conozco al cántabro de nada y que sólo conversé una vez con él, foto incluida, en la presentación de una revista de Semana Santa, la espléndida Cuaresma. Pero un servidor, tras ver pasar mucha agua bajo los puentes, está convencido de que el Betis ha dilapidado un buen activo no evitando que el contrato se incumpla.

El proyecto era esperanzador, pero no ha llegado a su fin por la pobre razón de no haber cumplido objetivos con el mayor presupuesto de la historia del Betis. Sin duda quienes esgrimen ese argumento no caen en la cuenta de que todos los clubes profesionales disfrutan hogaño del mayor presupuesto de sus respectivas historias, por lo que las diferencias son las de siempre. Dicen algunos que el adiós de Setién permitirá ese crecimiento que exigen los neoexigentes, pero no lo tengo claro.

Sí tengo claro que en breve habrá una nueva diana donde practicarán el tiro los francotiradores, tanto los que tienen pluma y micrófono como los que utilizan las redes sociales de la misma forma que antaño usaban las paredes de los retretes. Dice el club que se fichará a un técnico con la filosofía de fútbol de Setién y un servidor pone cara de póquer, sobre todo sabiendo como sabe que esa forma de jugar fue torpedeada desde las propias entrañas del club. Continuamos para bingo.