Había pensado no escribir sobre los acuerdos del PSOE con los filo o ex terroristas de Bildu, los aprovechados peneuvistas, los independentistas catalanes (tanto Esquerra como Junts, con el PNV el partido más de derechas del arco político nacional, bastante más que Vox) y, por supuesto, las excrecencias comunistas y de más extrema o populista izquierda. No quería escribir del tema porque imagino que, si son ustedes votantes del PSOE, ya estarán bastante eufóricos unos, avergonzados otros, sorprendidos ninguno porque lo ocurrido era perfectamente previsible; y, si son votantes del PP o de Vox ya estarán suficientemente preocupados, enfadados y arrepentidos de su división. Si son ustedes votantes de Sumar, la verdad, no tengo ni idea de cómo se sienten. En fin, que para qué insistir en algo de lo que todo el mundo escribe, habla, lee. Sin embargo, pese a esos propósitos, sucumbo.

No sé qué pasará realmente en los próximos meses o años, más allá de que subirán la tensión política, los impuestos, la ingeniería social. Aunque todo quede en una amenaza que no se cumpla, el daño ya ha sido enorme. Y, si lo pactado con Esquerra, Junts, Bildu y PNV se cumple, ni les cuento.

Quizás sean tres los momentos en que el sistema político (el Estado social y democrático de Derecho) creado hace ya casi cincuenta años se ha visto más atacado: el 23 de febrero de 1981, el 1 de octubre de 2017 (y alrededores), y estos pactos socialistas. Este tercer momento es, creo, el más peligroso, el más dañino, el más difícilmente reversible.

Lo de 1981 fue un intento anacrónico de un grupo pequeño, casi desde fuera del sistema, con menos apoyos de lo que creían, sin soporte político. Armado y todo lo criticable que sin duda fue, no tenía posibilidades reales de éxito y a la postre sólo sirvió cohesionar más a los partidos y reforzar el sistema que los españoles se habían dado.

Lo de 2017 fue un ataque desde dentro del sistema, por gobernantes, parlamentarios, estructura administrativa de una región, pero por una facción parcial, que tuvo el apoyo disimulado de Podemos pero se encontró de frente con la estructura del Estado, liderado moralmente por un Rey que hizo reaccionar al Gobierno que luego se mostró eficaz y contó con el apoyo del PSOE. Y “sólo” querían desgajar un trozo de España, no acabar con nuestro sistema.

Lo de ahora es peor, porque nos viene desde el Gobierno, con la aquiescencia (entusiasta o renuente, qué más da si no se opone) de su partido. Porque amenaza expresamente con acabar con la igualdad entre españoles, con el imperio de la ley, con la independencia judicial, con la separación de poderes, con la solidaridad entre regiones. Además de desgajar parte de España. Y, sobre todo, pase o no pase todo o parte de lo anterior (que nos acercaría a Venezuela, por qué íbamos a ser inmunes), porque continuando lo iniciado por Zapatero propicia una división entre españoles como hacía muchas décadas que no existía. Tenemos precedentes y son malos.