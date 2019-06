Siendo grande, la grandeza es más fácil

Igual, de la misma manera que prodigamos el elogio cuando el Sevilla lustra su historia mediante actos hermosísimos en honor de los que escribieron el pasado o cimentan el presente, hoy no cabe otra salida que hacer lo propio con el Real Betis Balompié. El acto de la noche del jueves en la bombonera de Heliópolis resultó tan alto en su lucimiento, tan preñado de material sensible, que aquí nos tienen elogiando lo que tanto se hizo esperar.

Aun a riesgo de ser insultado por gente que cree que opinar de otra manera es sinónimo de mala praxis, no tengo impedimento alguno para volver a decir que no recuerdo haber conocido un Betis mejor gestionado que éste. La otra noche, en el homenaje a los socios más antiguos de la entidad, había béticos que sabrán bien de lo que escribo, personas que vieron a su equipo jugar con el Iliturgi, hacerle once goles al Martos y beber una catarata de cálices más.

Y un servidor coincidió con ellos en muchas tardes de tragedia verde, blanca y verde, por lo que estoy legitimado para defender ese grito de incondicional fidelidad que es el manque pierda al alimón con tantos y tantos como lo llevan en su ADN. Personas que no comprenden cómo una gestión como la actual es vituperada desde algunos flancos sin explicar por qué, dando la sensación de que sólo un odio desmesurado puede ejercer de motor para tanto movimiento inquisitorio.

Odio o la frustración de no haber logrado un lugar al sol del club. No sé qué es peor, si el odio o el despecho, pero viendo cómo la actual gobernanza del Betis es asaeteada me invade la estupefacción. El acto de antier noche en el corazón del beticismo fue la prueba inequívoca de que esa grandeza que se persigue puede ser más que factible... si es que no se ha conseguido ya. Por supuesto que no hay nada como ganar, pero tampoco nada como el Betis de toda la vida, el de siempre.