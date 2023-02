Cumplidos los veinte años de aquel recital de sectarismo con el "no a la guerra" en la pancarta, a la gala de los Premios Goya es medida ciertamente higiénica acudir con la nariz tapada. Pero algo vamos ganado, sobre todo porque el personal asiste más correctamente vestido, sin aquellas zarrapastrosas camisetas que lucían presentadores/as y espectadores. Claro que el pelo de la dehesa no acaba de erradicarse y así nos encontrábamos de entrada con el ninguneo del presentador a todo el que no fuese Pedro Sánchez, con especial troleo al presidente local, que estaba a su diestra. Luego, todo bien, especialmente con los recuerdos a Saura y a Lola, pero sólo hasta que apareció el mayor manipulador que sale en la pequeña pantalla convocando a la manifestación contra la sanidad pública, aunque sólo la de Madrid. Y ahí caímos en que la nariz debe permanecer tapada.