El pasado sábado la Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Pablo Heras-Casado, interpretó en el Teatro Real El retablo de Maese Pedro en versión de concierto para conmemorar el centenario de su estreno sevillano en el Teatro San Fernando el 23 de marzo de 1923, también en versión de concierto. La obra fue un encargo de la princesa de Polignac -Winnaretta Singer, heredera del imperio de las máquinas de coser casada con Edmond de Polignac, retratado como el barón de Charlus en En busca del tiempo perdido, mecenas de las vanguardias- en cuyo palacio de París tuvo lugar tres meses después el estreno de la versión escénica con decorados del jienense Manuel Ángeles Ortiz y títeres del sevillano Hermenegildo Lanz.

El estreno sevillano fue dirigido por Falla al frente de 20 intérpretes escogidos por Eduardo Torres, maestro de capilla de la Catedral, entre los que destacan Fernando Oliveras (violín), Segismundo Romero (violonchelo), Norberto Almandoz (piano) y Manuel Navarro (pianoforte haciendo la parte del clavicémbalo). Don Quijote fue el barítono Blas Lledó, maese Pedro, el sr. Segura y Trujamán, el niño seise Francisco Redondo. Eduardo Torres escribió en El Noticiero Sevillano: "Toda Sevilla estaba congregada ayer en el San Fernando. La ejecución fue un gran triunfo para Falla pues el público aún sin llegar a comprender las innumerables bellezas de la obra, cosa imposible en una primera audición, dejose arrastrar por la fuerza y potencia de la partición, aplaudiendo con verdadero entusiasmo y llamando a Falla insistentemente al proscenio". Sevilla debe conmemorar aquel estreno histórico y guardar memoria agradecida de aquellos músicos que tanto le dieron no sin sacrificios y estrecheces (Falla, que pagó las particellas de su bolsillo, el primero: "¿Sabe usted que desde hace cuatro años no se interpretan mis obras en España y que los derechos de autor no me alcanzan para el desayuno?", le dijo a Segismundo Romero).

De aquella formación nació un año más tarde la Orquesta Bética de Cámara dirigida por Ernesto Halffter y después por Manuel Navarro, figura importantísima en la vida musical de Sevilla que también creó el Quinteto Clásico de Sevilla junto a Oliveras, Fons, Romero y Rivas, fue uno de los fundadores del Conservatorio y su catedrático de piano. A su hijo, el gran hombre, gran profesional, gran cofrade y gran pregonero, don Manuel Navarro Palacios, dedico este artículo.