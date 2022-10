El hilo de los sabios

CONOCÍ a Juan José Aguirre gracias a Vicente Díaz, un fraile dominico que falleció hace dos semanas y que había sido prior del convento de Cádiz, de Almagro, reabrió el de Écija y pasó sus últimos años en el de Jerez, donde nunca le faltaba cada mañana el Diario de Jerez. Vicente Díaz fue un sabio que empleó sus días en la restauración artesanal de las joyas arquitectónicas de los conventos que moraba, publicó varios estudios sobre temas tan sugerentes como la vida de los esclavos y libertos en Cádiz, porque muchos de ellos estuvieron involucrados en la fundación de la cofradía de los morenos, relacionada con la Virgen del Rosario, protectora de la Flota de Indias. Y me habló de Carlos Cuarteroni, un gaditano navegante y aventurero en los mares del sur, del que se asegura que pudo inspirar a Emilio Salgari en sus novelas de piratas malayos.

Pero, sobre todo, Vicente Díaz hablaba de África, donde pasó algunos años como misionero, y como el hilo de un sabio lleva a otro fue quien me explicó el caso del obispo Juan José Aguirre y me facilitó su contacto. Este cordobés de 68 años es el titular de la diócesis de Bangasoou, en la República Centroafricana, un país que desde 2013 sufre una guerra provocada por avalanchas sucesivas de mercenarios. Llegaron los selekas, musulmanes armados por los países del Golfo, que venían a imponer el Islam como religión dominante. Contra ellos se alzaron los antibalakas, que eran católicos, protestantes y animistas, pero, sobre todo, unos brutales criminales.

Cuando hablé con Juan José Aguirre en 2018, por mediación de Vicente Díaz, el obispo daba refugio en su catedral a cientos de musulmanes para que no fueran asesinados por los antibalakas. He vuelto a saber de este hombre, hermano de Jesús Aguirre, el presidente del Parlamento andaluz, por una interesante entrevista publicada el pasado domingo en el Día de Córdoba. Verán, la República Centroafricana es el ombligo del mundo, la mayoría de andaluces no sabrían situarla en el mapa, pero lo que allí está ocurriendo es la sacudida de la nueva geopolítica mundial. Quienes han llegado ahora, después de los selekas y los antibarakas, son los mercenarios rusos de la Wagner. Los franceses se han marchado, y Rusa está utilizando este país como trampolín para llegar a otros estados africanos. Aguirre media ahora entre los rusos y uno de los señores de la guerra que aún queda en su diócesis.

Andalucía debería conocer a estos dos hijos, que por humildad escondieron su brillo.