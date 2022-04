Ese hilo que nos une

Nos hicimos la foto antes de salir, como todos los años. Esa foto que es excepcional, lo es porque no es sino una representación gráfica más de lo que ocurre en Sevilla y en muchos lugares de Andalucía y de España, en esta Semana Santa.

Estos vínculos familiares en torno a una hermandad que van más allá de la vida y la muerte.

Estamos hermanados con aquellos que, en un convento desamortizado hace casi dos siglos, fundaron esta cofradía hace más de cinco. No queda nada apenas, el nombre de la plaza cercana y el de la Nueva que radica en su solar. También un armario imponente del XVII, de noble talla y madera ultramarina, hoy en nuestra sede, con el que me enganché la cola de la túnica antes de salir y me hice un siete que ha de ser remendado.

Son tantos los siglos que este triste paréntesis de los dos últimos años pronto quedará en el recuerdo de los más viejos del lugar, como las antiguas guerras, epidemias, derribos o exclaustraciones.

Es difícil ponerse de acuerdo para retratarse. Vamos llegando y encontrándonos en la capilla llena de capirotes. Cuando ya estamos todos resulta que falta alguno que ha ido al baño. Vaya. Se quejan de que no las esperamos, nos quejamos de su proverbial inoportunidad. Por fin nos hacemos otra, ya todos delante de las imágenes. Logramos crearnos un hueco y que un alma caritativa dispare sin que nadie cruce en el instante. Prodigioso milagro.

Nos dirigimos a la lápida de la cripta donde están los hermanos difuntos, entre ellos nuestro padre, y abuelo de toda esta tropa. Rezamos un Padrenuestro.

No hace mucho él estaba aquí y es el que nos transmitió la devoción a nuestros santos titulares como nosotros se la enseñamos a nuestros hijos. Ese hilo invisible pero fuerte, como una cadena del más puro acero, nos une y nos unirá con el futuro.

Esta foto es impagable. Estos ritos son inconmovibles. Somos poseedores de un tesoro cuyo valor es incalculable, cuya precio es infinito.

Finalmente no hicimos estación de penitencia, porque llovía. No importa. Estuvimos de nuevo juntos, rezamos el viacrucis ante el Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de las Tristezas. Sobre su paso, tenue a la luz de los hachones, el Cristo pequeño y débil, con las costillas marcadas en su pecho frágil. Imagen venerable de resabios goticistas que nos trae a la memoria las procesiones de flagelantes y caballeros Veinticuatro de Sevilla.

El palio recto, decimonónico, cobija a la Virgen llorosa, todo sobrio y armónico como un Partenón glorificado.

Olor a olíbano puro de los antiguos templos de Jerusalén y a cera y a candelas encendidas y a siglos, muchos siglos de sacro ceremonial que se remontan a Bizancio y que se renuevan bajo los frescos de las bóvedas.

Hay bendición solemne. Tantum ergo. Llevamos, denso el ambiente, horas en la capilla, con la expectativa de salir o no a las calles de Sevilla.

Todos, todos. También los que no salen en la foto.