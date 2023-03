La cadena de la solidaridad es admirable, etimológicamente viene de sólido, todo lo contrario de esta sociedad cada vez más líquida, pacata y meliflua. La solidaridad requiere de la suma de muchos esfuerzos, la entrega de distintas generosidades, al débil lo hace fuerte para ayudar al fuerte cuando se debilita. Lo vemos cada vez que se produce una catástrofe, sea la erupción de un volcán en la isla de La Palma o un terremoto en Siria y Turquía, aunque las explosiones del Cumbre Vieja sólo produjeron una víctima mortal y los seísmos en Anatolia se acercan a las cincuenta mil víctimas mortales. Pero la casuística no varía: olvidarse de uno mismo para pensar en los demás, da igual que se sea bombero, sanitario, periodista o turista que pasaba por allí.

Pero con todo lo que conlleva la solidaridad, mucho más sutiles y a veces imperceptibles son los hilos que hacen posible la cadena de la insolidaridad, que necesita de muchos más aliados, que siempre se unen aunque sus intereses casi nunca coinciden. ¿De cuántos vasos ha de beber la sed de mal para que tantos niños vean finiquitados sus proyectos de vida en las orillas de una playa de Calabria? Hay que trabajar mucho y mal para perpetrar ese crimen de lesa humanidad que apenas ocupa unos minutos en los telediarios. Son holocaustos cotidianos, exterminios del montón. Hace falta primero la existencia de unos regímenes tiránicos como los de Irán y Afganistán, países de procedencia de esos transterrados, de esos navegantes convertidos en náufragos tragados por la voracidad del oleaje. El mar que nos civilizó convertido en cíclope de la barbarie. Sistemas políticos donde se ejecuta, se persigue, se encarcela, se excluye en nombre del fanatismo, de dioses oscuros, de puertas cerradas, paraísos de Leviatán que deberían hacer reflexionar a los que hablan de represión en nuestro país desde sus poltronas identitarias y pequeñoburguesas o desde sus nostalgias de la dictadura del proletariado.

Hace falta también la existencia de mafias que trafican con seres humanos, con la necesidad de un mundo mejor para sus familias, con el futuro de esos hijos que terminaron siendo criaturas de la mar y de los sargazos. Mafias que trabajan impunemente como oenegés del diablo, que también tiene sus ángeles. Y es fundamental en esta cadena de la insolidaridad la indiferencia de los que lo vemos y pasamos a otra cosa, al concurso, al partido de fútbol, a la tediosa tertulia, al pásame el salero, a la serie de moda o el tik tok con más visualizaciones. No somos tiranos ni mafiosos, pero nos interpela el Evangelio de san Mateo: "porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis". ¿Cuándo no hicimos eso contigo?, se pregunta el bienpensante, y Mateo, el del mostrador de los impuestos, lo aclara: "lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo". Hacer el mal es muy fácil: basta con no hacer el bien. Ésa es la diferencia de la indiferencia. Lo que les hace más fuertes.