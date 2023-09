Gritemos todos en la noche de improperios con las antorchas alzadas para iluminar la senda que conduce a la hoguera de la Plaza de San Francisco: “¡Al fuego purificador con Cabrero!” Como las acusadas por prácticas de brujería de antaño. ¡Hala! España es un país que vive perennemente ofendido y Sevilla una ciudad en la que se aprovecha la mínima para ajustar cuentas tantas veces ocultas pero que están ahí a la espera del día y la hora oportunos. El hermano mayor de la Macarena ha hecho un comentario desatinado, pero no grave. Torpe, pero que no constituye delito. Gratuito, pero que no ofende. O, al menos, a mi no me ofende. Y soy de la “segunda entidad”, conste. El problema es que algunos estamos ya hartos de tantas hogueras, tanta sobreactuación, tanta lapidación del que se ha expresado con libertad, aunque sin acierto. La elogiada moderación es una falacia, un teatro, una mentira. Aquí nadie quiere moderación cuando más se necesita, todo el mundo aprovecha para disparar contra lo que se menea. Si a todo esto se le añade el forofismo y la evidente pasión que se gasta en el fútbol, donde posiciones idiotamente enconadas acaban con amistades, enfrentan a parientes y provocan insultos de todo tipo, apaguemos la luz y démonos de baja porque no hay debate, sino un reñidero de gallos donde el público no habla, sino azuza y escupe. La sociedad del zasca no perdona una, la ciudad de las tardes libres es peligrosísima, los aficionados a emplear el teléfono como si fuera un gatillo buscan más y más dianas. Digan algunos la verdad que tienen atravesada en la garganta como un mantecado en agosto: no se le perdona a Cabrero que siendo cántabro haya llegado a hermano mayor de la Macarena.

En la polémica lleva la penitencia. Le van a arrear más que cuando sacó a Queipo en una maniobra ejemplar por su discreción y porque evitó el circo deseado por el mismísimo Gobierno de España. Ha tocado el opio del pueblo en clave local. Confiemos en la gente cabal de siempre, como muchos béticos que ayer mismo sonrieron y se echaron las manos a la cabeza conscientes de los chuzos que le empezarían a caer a Cabrero en plena sequía. No es grave aunque muchos sevillistas de buena fe se hayan sentido tristes. Cabrero es pasional, jovial, hiperactivo y puro nervio. Ni hay maldad ni merece hoguera. Su propio carácter libérrimo lo ha enredado en el momento más inoportuno por una falta de tacto institucional. Tirón de orejas y punto. Calma, sevillanos, que tenemos que seguir conviviendo en el atrio de la ciudad que a todos nos une con la Virgen de la Esperanza en el camarín al que todos los caminos conducen.