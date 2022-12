AÚN en estas Navidades calificadas por los más entusiastas como “primaverales” uno no deja de sentir cómo el frío cala sus huesos. Será por mi condición de pajarraco subtropical o será, como se suele decir, “algo psicológico”, pero el frío me persigue allí donde se dirige mi sombra. No lo digo como alarde. Siempre he envidiado a las personas que no sienten ni padecen el invierno. Bien conocido es el caso del escritor vasco Pedro Mourlane Michelena, uno de esos intelectuales azules que frecuentaban, durante los años de la II República, la madrileña tertulia La Ballena Alegre, junto a otros como Agustín de Foxá, el escritor cuyo homenaje fue prohibido por una concejal analfabeta de nombre ya olvidado. Pues bien, como buen vasco Mourlane era un auténtico pecholata y un día de mucho frío en la capital de España apareció por el café Comercial con apenas un ligerísimo impermeable que llevaba abierto y echado para atrás. Un joven Dionisio Ridruejo, que por su condición de castellano debía saber de heladas una barbaridad, le dijo: ¿Ha visto usted el frío, don Pedro? (Mourlane era el único de aquel grupo que no admitía el tuteo fraterno), a lo que nuestro personaje contestó distraído: “Sí, lo he leído en el Ya”.

Las mujeres son más recias que los hombres en cuestiones climáticas (y en todo, en general). Recuerdo con admiración a las tías Aranguren, hembras de la estirpe de Santa Teresa, que despreciaban las inclemencias del tiempo con la gallardía de un Scott o un Amundsen. Había que verlas en estas pascuas recorrer los patios y habitaciones de la casa de Villafranca de los Barros con apenas una rebequita. El único comentario que les merecían las corrientes polares era un desganado: “hace fresquito hoy”. A su lado, yo parecía un indigno guiñapo, sumergido en la mesa camilla y mirando con envidia los morillos enterrados en las ascuas de la chimenea. Una imagen muy parecida, la del hombre abrazado a un brasero, nos la ofreció Pemán (otro represaliado en diferido) en simpar artículo escrito para quejarse de la gelidez de las grandes mansiones bajoandaluzas. Sobre la relación de los sevillanos con la frescura se han escrito guadalquivires de tinta y no abundaremos más en sus gloriosos y ciertos tópicos. La famosa frase de José Hierro, “Los andaluces, ojú que frío” no puede describir el desasosiego térmico que sufrimos muchos sureños en cuanto las temperaturas bajan de los 20 grados, pero también la manera entre senequista y flamenca con que afrontamos las adversidades climáticas. Así que vuelvo a mi manta y a mi carretera. Feliz y cálido año nuevo para todos.