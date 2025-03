Hombres a nuestro lado

La celebración del 8 de marzo como Día de las Mujeres, nomenclatura que defiende Carmen Calvo que insiste en que no somos un colectivo unitario sino diverso, tiene siempre su mijita de bronca. O, mejor dicho, de rechazo porque ¿qué más quieren? si ya lo tienen todo. No, no voy a mentar siquiera lo del día del hombre.

Precisamente porque voy a reivindicar aquí el papel que han tenido y tienen los hombres en el feminismo. Pesa, claro, la denominación y muchos de ellos no se atreven a calificarse así. Pero lo ejercen que es lo importante. Y lo hacen porque se han dado cuenta, siempre hay personas más inteligentes que otras, que para ellos también es un triunfo.

Es un triunfo criar a los hijos, bañarlos y tener con ellos intimidad, complicidad y cariño. Que acudan a sus brazos cuando están malitos o, ya más mayorcitos, cuando tienen un problema. Es un triunfo que, cuando casi vuelan solos, si ponen en el grupo de whatsapp de la familia que están en un bar tomando una tapa, acudan rápidos a compartirla con él y que los convide, claro.

También lo es poder compartir con los padres o madres mayores (o tíos llegado el caso) los últimos años de sus vidas, cuidándolos como lo hace esta sociedad de ahora, con ayuda externa tal vez, pero con cercanía, responsabilidad y afecto.

El papel masculino, como el femenino (¡qué sorpresa!) no se circunscribe tampoco a la vida doméstica. Ojo que estoy hablando de roles tradicionales y no de tendencias sexuales que incluyo en ambos. También hay quien ha descubierto que a su empresa le va mejor si contrata a los más preparados para un puesto de trabajo, sea hombre o mujer. Que a los equipos profesionales el equilibrio es lo que mejor les sienta y que hay mujeres (muchas, muchas) que saben mandar, dirigir, gestionar e incluso diseñar estrategias.

Lo que pasa, desgraciadamente, es que todavía seguimos necesitando los planes de igualdad obligatorios en las empresas porque hay quien no quiere perder sus privilegios, quien es tan débil que sólo quiere a su alrededor seguidores en lugar de colaboradores. Ya lo sabemos, los misóginos tienen un problema real... consigo mismos y con sus autoestimas.

Las circunstancias sociopolíticas actuales no nos invitan al optimismo. El liderazgo de hombres machistas, agresivos, que desprecian la igualdad y derogan las leyes que las blindan pone en riesgo todo lo que hemos avanzado. O quizás no. Porque además de las mujeres, hay muchos hombres que han descubierto que pueden ser felices y no están dispuestos a renunciar a ello.