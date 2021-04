El homenaje al buen vecino que fue alcalde

Daba gusto verlo por la calle Sagasta de regreso del Ayuntamiento en la mañana del Lunes de Pascua. Ese andar parsimonioso, ese silabeo ilustrado, ese traje elegante... Regresaba Pepote, el gran Pepote, de un acto en el Ayuntamiento del que fue portavoz del grupo socialista después de ser nada menos que presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE andaluz. "Vengo de un homenaje a Manolo del Valle". Y en la cadencia del habla se le notaba el cariño, la congoja, el padecimiento, como en el andar de los nazarenos del Calvario por la calle Castelar se percibe el cansancio, la fatiga, el sufrimiento. Manuel del Valle, alcaide del Real Alcázar, se nos fue en plenos días duros de la pandemia, cuando ya estaban prohibidos los abrazos, las aglomeraciones en el tanatorio, los pésames con caricias en el vestíbulo... Veíamos a Pepote y nos preguntábamos cuántos serían capaces de trabajar en el Ayuntamiento actual tras acumular tantísimo poder en el PSOE más poderoso que ha conocido Andalucía. Pero, claro, conviene dejar claro que Pepote no regresaba ayer de un acto de evocación de sus poderes, ni de reivindicación de viejas glorias. Procedía del homenaje de un viejo amigo, de un compañero de múltiples vivencias, de una persona de la que siempre ha hablado bien y por la que siempre se ha prestado a rendirle tributo en vida, al igual que Antonio Ojeda, Paco Mir o el difunto Pepe Moya. Qué difícil sería hoy reunir a viejos compañeros de Corporación municipal para tributar un homenaje a un compañero de aquella bancada de caoba que el actual alcalde sustituyó por la horrenda madera de Ikea. Ay, Juan, a ver si arreglas semejante desaguisado antes de lanzarte a la aventura autonómica, en la que tienes muchas posibilidades por muchas encuestas que saque la derecha malagueña, que no es la andaluza, ni mucho menos la sevillana. Si Moreno tuviera una encuesta de verdad que le diera hoy la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas, sería el peor político de la historia si no convocara comicios hoy mismo. ¿Usted no lo haría como ha hecho la gran Ayuso? ¡Tequiyá con el espeto! ¿A quién vas a engañar? Las cuentas no le salen a nadie. Cuando se gobierna, con Ciudadanos hecho un corderito amaestrado por el pastor Bendodo, mejor no arriesgar. ¡Claro que no! A lo que íbamos. Hace bien mi Juan en homenajear a Manuel del Valle, el alcalde que supo gobernar tanto en minoría como con mayoría absoluta. Sereno, callado, señor, mesurado. Un buen vecino.