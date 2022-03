El horror de estanterías casi vacías

Desazón y pánico al mañana es lo que se siente viendo vacías las estanterías de cualquier gran superficie. La primera vez que me encontré con semejante panorama fue en las Galerías GUM, sitas en la Plaza Roja y con las estanterías como para que se despeñase el ratón que osase buscar comida en ellas. Dichas galerías, que miraban de frente al Kremlin, tenían el señuelo de que en ellas se vendía de todo, a lo que el pueblo le añadía la coletilla de que no había de nada. Se vendía de todo, pero no había nada que vender ni, por supuesto, que comprar. Estaba fraguándose la Perestroika y la caída del ominoso muro, pero la miseria que acarrea el comunismo continuaba en pleno apogeo. Y mire por dónde, la escena casi se repite en esta tierra de garbanzos, que pasó por el bienestar sin darse cuenta, pero que en estos momentos ya lo añora. Estanterías vacías, qué horror.