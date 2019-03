Los hoteles son buenos

Se me queja un amigo de que en Sevilla se desarrollen tantos hoteles en vez de fábricas. En efecto, es una pena que la industria escasee entre nosotros. No es algo nuevo, desde luego, y ciertamente es negativo. Ya escribiremos sobre las causas de la falta de tejido industrial en Andalucía, que no es culpa de Escipión ni de Almanzor ni de Trump. Ninguno de éstos ha ayudado, por supuesto, a que aquí tengamos más industria. Pero no podemos esperar que de fuera vengan a generar lo que nosotros no desarrollamos (y en ocasiones sí vinieron, como cuenta Joaquín Correa en su muy interesante La sangre de la tierra, saga familiar legendaria ambientada en la historia de las minas onubenses).

Hoy quiero centrarme más en esa queja sobre la proliferación de hoteles en esta ciudad. ¿Está justificada? Es verdad que en los últimos tiempos se suceden las noticias de hoteles que se abren o se van a inaugurar en breve. Espero, por cierto, que el Ayuntamiento por una vez sea ágil en la concesión de licencias de obra, ocupación, apertura, actividad o los mil papeles que puedan ser necesarios, que con lamentable frecuencia su burocracia disuade a empresarios bienintencionados que se rinden y abandonan o se ven abocados a la irregularidad administrativa. A ver si es verdad que pronto se pueden sustituir por declaraciones responsables y un poco de confianza y apoyo. Con control posterior si quieren.

Pero vuelvo a los hoteles. Sí, se van a abrir muchos pero, ¿es malo? En mi opinión, todo lo contrario. No son algo que florezca "en vez de", sino "con independencia de" otro tipo de industria, fabril, que podamos creer que posibilita un empleo más estable, cualificado, remunerado. Además, si bien es cierto que el empleo en hostelería suele ser más estacional y precario, puede también ser muy cualificado y en esos casos tiende a estar no tan mal remunerado y a disminuir su estacionalidad. Y el que buena parte de los nuevos hoteles vayan a ser de cuatro o cinco estrellas, si soy franco (con perdón) diría que es positivo.

Los hoteles de ese nivel suelen tener más empleados por cliente que otros de menor calidad. Lo que implica más empleo. Estos clientes buscan unos servicios y experiencias de más exigencia y precio. Ese visitante va a usar taxis (si no están de huelga, claro). Va a comer bien y no sólo en hamburgueserías americanas. Va a visitar lo típico, pero además puede que se adentre en la Santa Caridad o en el palacio de la Condesa de Lebrija u otra maravilla no tan conocida. Puede que vaya de tiendas o juegue al golf o sobrevuele Doñana en globo. Va a pagar sueldos a conductores, vendedores, camareros, vigilantes, guías, conserjes, peluqueros y muchos gremios más. Si tiene buen gusto hasta tomará un dry martini antes de cenar. ¿Por qué vamos a quejarnos?