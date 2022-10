Los que huyen no se equivocan

DOS balseros rusos cruzaron hace unos días el estrecho de Bering, y pidieron asilo político en la isla de St. Lawrence, territorio del Estado de Alaska y, por tanto, de los Estados Unidos de América. Cuando a la gente le da por huir, nunca se equivoca, siempre lo hace hacia el sitio ganador o hacia donde se vive mejor. Nadie saltó el Muro para colarse en Berlín oriental ni se agarró al tren de aterrizaje de un avión en el aeropuerto de Miami para entrar de modo clandestino en el de Mariel, Cuba. El gobernador de Alaska, Mike Dunleway, ha asegurado que el caso de los dos inmigrantes rusos es único, porque el estrecho de Bering es un área militar, el frío es terrible para atravesarlo en patera y la distancia más corta entre los dos continentes es de algo más de 80 kilómetros, aunque los balseros eligieron una isla intermedia que es terreno norteamericano. La Guardia Costera tardó un día en llegar, después de recibir el aviso de los pocos habitantes que pueblan esta ínsula.Los rusos no huían por miedo a que Zelensky bombardease su aldea, sino porque no querían ir a la guerra de Putin en Ucrania. Como han supuesto miles de compatriotas que han salido por Georgia, saben que en el Dombás no les espera ni honor ni dinero ni victoria.

Hay un video que circula por la red y que, supuestamente, han puesto en circulación los amigos del Kremlin que trata de demostrar el tremendo error que supone emigrar desde Rusia a Estados Unidos. Un matrimonio ruso viaja hacia América en un vuelo comercial. Al marido le prohiben comer un filete porque al final de la nave viajan unos veganos que podrían sentirse ofendidos, le obligan a arrodillarse ante un hombre negro cuando espera junto a la puerta del servicio para mear y una pasajera le presenta a un “esposo” que resulta ser una mujer. Para una comedia francesa del tipo Bienvenidos al Norte está bien, pero nadie cree en esos argumentos, mejor cruzar Bering en balsa.

Lo que resulta paradójico es que la crítica hacia Occidente que desparrama el video es la que podrían rubricar el ex presidente Trump, devorador de hamburguesas, y el primer ministro de Hungría, homófobo consentido. Pero ésa es otra historia. La conclusión de unos hechos siempre se puede relativizar, todos los bandos tienen algo de razón, pero nadie huye hacia Rusia, las mujeres no se refugian en Irán y Bélgica nunca invadió Alemania.