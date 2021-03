Es imposible poner diques a esas mareas

Confinados, aunque sólo sin poder salir de la provincia y no de casa como hace un año, la ciudadanía explota cada vez que le abren un poquito la mano y eso se ha comprobado en un fin de semana de bullas y ni un solo velador libre. Qué explosión de vida en la Gavidia, en la Alameda, el Salvador o San Jacinto, cómo se ha echado la gente a la calle, como si fuera la última vez, como si la vida se nos fuese a acabar. Y aunque la vigilancia es celosa y existe un Gran Hermano televisivo que no ceja en señalar con su dedo inquisidor las infracciones, jóvenes y no tan jóvenes se echan a la calle a pecho descubierto u organizan saraos domésticos en los que los contagios casi están asegurados. ¿Y qué se puede hacer ante esta incontenible marea? Solución complicada, que ponerle diques a la incontinencia es indudable cuando se siente que mucha vida se les está robando.