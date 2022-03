La impostura como dogma

Aunque uno sea, futbolísticamente hablando, de la otra acera, al leer el titular "Rubén Castro da a luz a su hije Luar" ha pensado en el delantero canario que alcanzó sus días de gloria en el Betis y exprime sus últimas tardes de fútbol por tierras cartageneras, no sin cierto susto en el cuerpo al ver el perfil del susodicho, con prominente barriga indicadora de estar en la prórroga de su embarazo. Leyendo con detalle la hoja recortada a un periódico del pasado mayo (que acabará, como otras, en la papelera) se descubre que el homónimo padre "encinto" no es el veterano futbolista sino un educador infantil madrileño.

Este Rubén Castro, lejos de ser un hombre que ha llevado alojado a su bebé en algún órgano o hueco abdominal, como en una disparatada película le ocurría a Schwarzenegger, es un transexual que aún conserva el aparato reproductor femenino con el que nació y ha posibilitado que se convierta en "padre gestante", según completa el algo amarillento cuerpo de la crónica. Curiosa época la nuestra: tantos que señalan, con más que seguro tino, que el cambio climático es consecuencia de ese encono demasiado humano por torcer y retorcer la naturaleza, luego aceptan con pasmosa y contradictoria naturalidad, o más bien autoimpuesta corrección política, que alguien pretenda retorcer la naturaleza humana en el hecho más capital de la vida. Porque, a día de hoy, aunque la noticia y su protagonista se empeñen, alguien con un cuerpo masculino no puede gestar a un bebé. Biográficamente podrá ser lo que quiera: padre, madre, las dos cosas, ninguna. Biológicamente, quien nació con órganos sexuales masculinos aún no puede gestar y dar a luz.

Un viejo adagio esculpido en algunos edificios universitarios salmantinos decía Quod natura non dat, Salmantica non praestat. Vamos, que por mucho que uno se esfuerce y dedique horas y horas de estudio, afán y denuedo, si la naturaleza no lo llamó por los caminos de un arte o una ciencia, ni los mejores maestros, padrinos o universidades lo harán aquello que no estaba llamado a ser. Algo que durante siglos hasta la gente poco instruida sabía, ahora es contradicho por mentes que insuflan el aire de los tiempos y, cosa peor, imponen su visión como dogma de fe. Son nuevos clérigos que, sin sotanas pero con fanatismo, pretenden hacernos creer no ya lo que no vemos con nuestros ojos, sino que lo que vemos es como ellos dicen. Alguien que se llama Rubén, esté como esté inscrito en el registro civil, política, legal, coloquial, periodísticamente, podrá llamarse "padre gestante" (o "gestor paternal" o como le venga en gana). Pero natural, biológicamente, y no según esa nueva y falsa Salamanca que es la visión impuesta como correcta de las cosas, sólo podrá vivir esa infinita gesta que es gestar y alumbrar a un bebé si su corporeidad, mortal y rosa que dijo el poeta, es de mujer.