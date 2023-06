Hay algo que los argentinos hacen mejor que jugar al fútbol: hablar de fútbol. Tienen tal locuacidad que no hablan: fabulan. Será por eso que es país para psicólogos. Son unos exagerados, a veces tan engolados que no ven que la línea recta es el camino más corto entre dos puntos, sí, pero nadie como ellos para volver una jugada insulsa en magistral, convertir en legendario a un tuercebotas, rellenar los tiempos muertos cuando nada pasa, sino el tiempo, en el campo de juego. Y además, aunque no venga a cuento, cuentan con tres de los cinco más grandes futbolistas de la Historia.

El Manchester United-Sevilla FC de cuartos de la Copa de la UEFA (uno la sigue llamando UEFA, Europa League suena a grupo musical ochentero) se presentaba en un mal momento para el Sevilla. Además, el equipo inglés venía de eliminar al campeón virtual de la liga española y al otro equipo de esta ciudad. Entre verlo contado por un locutor árabe, cual estrambote del Mundial de Qatar, o dos argentinos, mejor éstos. Si vamos a caer, por lo menos que sea anestesiados por la meliflua narración de dos tipos que hablan del Licha Martínez y el Huevo Acuña como de amigos personales suyos. La retórica sola no gana batallas, aunque si hay que perderlas, que sea con su algo de retórica. Mejor una narración argentina. Pero hete aquí que Maguire y compañía sufrieron una pájara que ni Indurain camino de Les Arcs y en diez minutos allanaron el camino hacia la séptima. Porque, ahora ya podemos decirlo, todos, absolutamente todos, los sevillistas pensamos al final de ese partido que sí, que la cosa se había puesto para nosotros.

Dice Martín Caparrós, periodista argentino, en charla con Juan Villoro, mexicano con una incontinencia verbal bonaerense, que “el fútbol es la revancha de los fracasados”. Y es así. No sólo porque sea la gloria de países como Brasil, Argentina o Italia, grandes fracasos colectivos (quizá no tanto, pero así les gusta verse) que periódicamente se sienten vengados por una victoria futbolera, sino porque nadie saborea tan bien ganar como quien viene de un fracaso. La gloria de España en Sudáfrica no fue ganar: fue hacerlo después de tantas frustraciones. Y ninguna liga de los grandes tiene el encanto que para Dépor o Leicester tuvo la que ganaron. Como ninguna UEFA del Sevilla es comparable a la de 2006. No había sevillista en edad laboral que hubiera visto jugar una final a su equipo. Era la revancha de un equipo fracasado. Y hasta esta séptima, ninguna ha sabido igual. Porque en 2007 ya había probado el triunfo, y era el mejor equipo de España, con liga robada en Mallorca y todo, dicho sea de paso. Y en el trienio emerysta y el año del confinamiento fue más que solvente. Pero este año… Este año se masticaba el fracaso, un fracaso que en apenas mes y medio se ha tomado su revancha. Por eso, después de la primera, ninguna sabe tan bien como esta séptima. La imprevisible.