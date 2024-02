Mientras el blanqueo de dinero campe a sus anchas, la batalla contra el narcotráfico será una lucha desigual que siempre se saldará de lado de los malos. Malos que dominarán una guerra a mar abierto a favor de una especie de piratería más poderosa que la autoridad competente. Si el blanqueo continúa con esta impunidad de ahora no habrá solución a un problema de gigantescas proporciones en una zona tan deprimida como es el Campo de Gibraltar en particular y gran parte de la costa de Cádiz en general. Ocurre, sin embargo, que viendo el comportamiento del mandarinato que mueve nuestros hilos, raro será que se le ponga coto a esa circulación de dinero sucio. Viendo al mandarín en los Goya, tan ufano de sí mismo mientras se velaba a dos guardias asesinados la cosa no invita al optimismo.