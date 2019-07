¿La independencia de la cultura está en juego?

La independencia de las instituciones culturales está en juego cuando la derecha saca a concurso las plazas de altos cargos y cesa a los anteriores responsables. Qué curioso. La progresía de carné y cuchara en el perol de la olla cultureta se ha puesto de los nervios por los dos ceses que se han producido esta semana en el Palacio de Altamira. Recuerdo cuando Zoido entró en el Ayuntamiento con 20 concejales y la Asociación de la Prensa pidió el mantenimiento de todos los profesionales del área de comunicación. Por supuesto que los había muy buenos y muy competentes, pero no recuerdo el mismo comunicado cuando entró Juan Espadas de alcalde. Obviamente, Espadas colocó a su equipo de asesores y los que habían estado en los despachos durante esos cuatro años se fueron cada uno a donde pudo. Resulta siempre curioso cómo determinados organismos o entidades son unidireccionales. Gracias a las destituciones en Cultura hemos sabido de la existencia de la Mesa sectorial del Arte Contemporáneo, que es la que se ha quejado por el cese del respetabilísimo Rafael Doctor como director del Centro Andaluz de la Fotografía. Cierta izquierda entiende determinados cargos como canonjías, creando una suerte de intocables, al igual que cierta derecha arrastra todavía los complejos del NoDo de forma lastimosa, evidenciando complejos que después pasan costosas facturas. El denominado Gobierno del cambio no puede dejar a los mismos. Si son buenos profesionales, tan competentes y valiosos, no van a encontrar problema alguno en el sector privado, o si tienen plaza en propiedad que vuelvan a ella, pero que no nos cuenten gaitas de que la independencia está en juego, porque también cualquier ciudadano con dos dedos de frente quiere que su gobierno, del color que sea, sea libre en la toma de decisiones. Se entiende que los socialistas no terminen de acostumbrarse a que la Junta no es de ellos. Si es que se escribe o se pronuncia la Junta y cuesta todavía pensar en el PP. Hacen bien en San Telmo en ir removiendo la curia, todas las curias, poco a poco. A esa velocidad palaciega que casi no se percibe, pero que cuando pase un año permita ver un cambio de caras en todos los órdenes. Si Ciudadanos va con más lentitud es porque todavía carece de equipos. Cuanto más se identifique tradicionalmente un área con una corriente política, caso de la cultura con la izquierda, mejor hace el PP en entrar en ella con su cuadrilla. Es la única forma de echar raíces. Es la única manera de que no te tomen por tonto y encima se rían en tu cara.